Адвокаты сочли прецедентом приговор полковнику Котовичу за фейки об армии

06 мая 2023, 15:52

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Полковник Росгвардии Валерий Котович из Ростовской области стал самым высокопоставленным офицером, осужденным за фейки о российской армии, указали опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Котович не признал вину ни на следствии, ни в суде, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего гражданина Украины, бывшего начальника отдела закупок Южного центра материально-технического обеспечения Росгвардии Валерия Котовича к шести годам лишения свободы, признав его виновным в распространении фейков об армии (статья 207.3 УК РФ). Кроме того, Котович лишен звания полковника и ему вынесен запрет занимать определенные должности на протяжении трех лет. Осужденный вину не признал.

Валерий Котович — уроженец Украины, окончил Харьковский военный институт МВД и служил во внутренних войсках Украины на территории Крыма. В 2014 году получил российское гражданство и поступил на службу в правоохранительные органы России. В суде начальник центра материально-технического обеспечения Алексей Кустов и его заместитель Эдуард Глебов рассказали, что после начала военной операции на Украине у Валерия Котовича обострились отношения с другими сотрудниками. По их словам, подчиненные докладывали им, что он неодобрительно высказывался о действиях российской армии на Украине, однако лично они от Котовича подобных высказываний не слышали.

Супруга Валерия Котовича не разрешает адвокатам давать подробные комментарии о деле, но сам осужденный вины не признал, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из адвокатов Котовича Элеонора Григорян. "Вы не первый, кто обращается. Но супруга запретила говорить детально о деле. Сам Котович вину свою не признавал ни на следствии, ни в суде. Мы готовим апелляционную жалобу на приговор", - сказала она, добавив, что у защиты на подачу жалобы есть 15 дней после получения приговора.

Специалист по военно-уголовному праву, адвокат Максим Гребенюк (не участвующий в деле Котовича) сообщил, что до приговора Котовичу ему не были известны случаи, когда высокопоставленных офицеров Вооруженных сил и Росгвардии привлекали бы к уголовной ответственности за критику военной операции. "Но теперь [такой прецедент] есть, - сказал Гребенюк корреспонденту "Кавказского узла".

Статья о фейках не относится к специфическим статьям для дел в отношении военных, по ней часто судят гражданских людей, отметил адвокат. "Чисто военные статьи — это уклонение от призыва, дезертирство, оставление поле боя и тому подобное. А фейки, или дискредитация Вооруженных сил, или измена родине - по ним могут привлечь как военных, так и гражданских", - сказал он.

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины в рядах российской армии под особым наблюдением, но вместе с тем произошло и повышение общей «бдительности» в условиях военной операции, заметил Максим Гребенюк.

Дело Котовича назвал уникальным и адвокат Евгений Черноусов, также не участвующий в этом деле. Возможно, полковник Росгвардии был привлечен к уголовной ответственности "для острастки других военнослужащих", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Тем более, полковник — это достаточно высокопоставленный офицер. И его пример будет для всех военнослужащих, чтобы ощущали, что за их словами и действиями следят и не стоит им допускать чего-то лишнего в разговорах", - сказал Черноусов.

Обвинение в распространении фейков может стать не последним обвинением в отношении осужденного полковника, добавил адвокат. "Не исключено, что сослуживцы записали разговоры с ним. И, возможно, прошлую его деятельность проверят", - сказал он.

Не исключено, что дело Котовича может привести к дополнительной проверке и других бывших военнослужащих Украины, перешедших на службу в российские структуры, отметил Евгений Черноусов. "Проверка, когда бывших военнослужащих Украины принимали в российские военные формирования, вероятно, проводилась поверхностно. Но случай с этим полковником может побудить более пристально наблюдать за ними", - пояснил он.

Напомним, изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта 2022 года. После этого стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон. Валерий Котович и военнослужащий из Петропавловска-Камчатского Илья Карпенко стали первыми российскими военнослужащими, которые обвинены по этой статье, прокомментировал 1 сентября 2022 года арест Котовича правозащитник Павел Чиков*.

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