Житель Дагестана обвинен в дискредитации армии

06 мая 2023, 03:25

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Протокол по статье о дискредитации российских военных составлен на жителя Дагестана Шамиля Джабраилова.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля стало известно, что суд в Дагестане признал жителя Левашинского района Ильяса Зияудинова виновным в дискредитации российской армии и обязал его выплатить штраф.

Протокол по административной статье о дискредитации российской армии (по статьи 20.3.3 КоАП РФ) составлен на жителя Дагестана Шамиля Джабраилова, сообщают 5 мая "Кавказ.Реалии"*.

Данных о том, что стало поводом для составления протокола, пока не сообщается.

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