22 апреля 2023, 20:59

Житель Дагестана оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд признал жителя Левашинского района Ильяса Зияудинова виновным в дискредитации российской армии и обязал его выплатить штраф. 

"Кавказский узел" писал, что в Левашинский районный суд Дагестана поступил административный протокол в отношении Ильяса Зияудинова, обвиняемого в дискредитации российской армии.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Опасность статьи в том, что повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали правозащитники.

Суд Левашинского района оштрафовал Ильяса Зияудинова по статье о дискредитации российской армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, решение по делу было принято на первом заседании по существу, которое состоялось 17 апреля. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - указано в карточке дела. Сумма штрафа, а также подробности дела неизвестны - решение суда на 20.20 мск 22 апреля на сайте Левашинского районного суда не опубликовано.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Кизилюрте признал местного жителя Шамиля Баязитова невиновным в дискредитации российской армии.

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Примечание:

"Журналистка Светлана Анохина узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ", "Суд признал невиновным Шамиля Баязитова в дискредитации армии", "Блогер Алибеков принял решение обжаловать приговор за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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