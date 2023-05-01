Мать и бабушка заподозрены в жестоком избиении ребенка в Ингушетии

01 мая 2023, 09:05

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Уголовное дело о рукоприкладстве заведено в отношении матери и бабушки четырехлетней девочки из Малгобекского района после того, как она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

По данным МВД, врачи Малгобекской больницы сообщили в дежурную часть полиции о том, что в приемное отделение доставлена четырехлетняя девочка с травмами.

Сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД по Малгобекскому району установили, что травмы ребенку, предположительно, нанесли ее мать и бабушка. Семья состоит на профилактическом учете как неблагополучная.

"Мать девочки вследствие физического недуга не имеет возможности ухаживать за ней. Обязанности по уходу за ребенком осуществляла бабушка по материнской линии. Собранные материалы по данному факту в установленном порядке переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", – привел 30 апреля ТАСС сообщение пресс-службе управления МВД по Ингушетии.

Девочка находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка остается тяжелым, врачи борются за ее жизнь, привело агентство в другой публикации сообщение пресс-службы правительства Ингушетии.

"Сейчас главная задача – стабилизировать ее состояние для дальнейшей транспортировки в ведущие клиники страны", – отметили в пресс-службе.

Следователи отчитались о возбуждении уголовного дела. "В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) близких родственников ребенка, а также должностным лицам органов системы профилактики", – сообщило 30 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Ингушетии.

Ведомство при этом не указало статью, которая вменяется подозреваемым. Отметим, что часть вторая статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего" предусматривает до семи лет лишения свободы.

Комментариев от родственников девочки не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки, которой после побоев ампутировали руку, к шести годам заключения. Сожитель женщины был осужден на два с половиной года.

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