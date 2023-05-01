Проект нового города на Тамани не нашел поддержки в Минприроды Кубани

01 мая 2023, 00:16

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Министерство природных ресурсов Краснодарского края выступило против строительства на Таманском полуострове нового курортного города по проекту ГК "Самолет". Урбанизация этой территории нанесет вред природе, считают в ведомстве.

Московский девелопер - ГК "Самолет" - планирует построить на Таманском полуострове на собственном участке площадью 3 тысячи га жилые и гостиничные комплексы, деловой и медицинский кластеры, вузы и рекреационные территории. Однако в министерстве природных ресурсов считают, что урбанизация негативно отразится на природных экосистемах полуострова и расположенной здесь территории, которая имеет международное значение для гнездования, пролета и зимовки птиц.

Администрации потребовала доработки проекта для полного соответствия экологическим нормам и всем критериям, связанным с целевым использованием сельхозугодий и виноградопригодных земель. Кроме того, разработчикам предлагается уточнить возможности для трудоустройства будущих жителей проектируемого города.

Проект города частично расположен в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения - зоологического заказника "Запорожско-Таманский". Кроме того, в этом году на побережье Азовского моря планируется создание еще одной ООПТ - прибрежного природного комплекса "Таманский".

"На Таманском полуострове сохранились уникальные участки кубанских степей. Большей частью они уже деградировали из-за прессинга человека. Дальнейшая урбанизация территории, предлагаемой к застройке, приведет к ухудшению уцелевших степных сообществ", - цитирует и. о. министра природных ресурсов края Сергея Еремина "Коммерсант".

Заказник "Запорожско-Таманский" и прилегающая территория отнесены к ключевой орнитологической территории международного значения как место для гнездования, пролета и зимовки 10-13 видов птиц, а также как место массовой концентрации водоплавающих и околоводных птиц во время пролета и зимовки. На Таманском полуострове встречается 263 вида птиц, что составляет порядка 75% от орнитофауны Краснодарского края. В заказнике "Запорожско-Таманский" встречается 39 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края. "Размещение нового города, планируемое ГК "Самолет", может привести к обострению фактора беспокойства для орнитофауны заказника и прилегающей территории", - считает глава краевого минприроды.

Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка, кандидат биологических наук Петр Тильба рассказал, что в период весенних и осенних миграций через Динской залив проходит трасса пролета птиц, относящаяся к восточноевропейскому пролетному пути. В этот период, по словам ученого, в прибрежной части, на мелководьях и косах останавливается большое количество птиц-мигрантов, среди которых есть и краснокнижные виды. "Незамерзающие лагуны привлекают водоплавающих птиц, многие из которых образуют крупные скопления. Их численность в отдельные годы достигает 11 тыс. особей. Общая же численность водоплавающих птиц, зимующих в Динском заливе, составляет 250 тыс. особей", - отметил он.

Строительство курортного города в Тамани ГК "Самолет" анонсировала в конце 2022 года. Он займет 3 тыс. га и будет рассчитан на 500 тысяч - 1 млн человек. На территории города хотят сделать университет, IT-парк, гольф-поля, спортивный, бизнес- и медицинский кластеры, природные и археологические парки, курортные зоны с пляжами на побережьях Динского залива и Азовского моря, гостиницы 3-4 звезды по системе "всё включено", жилые дома и соцобъекты, пишут "Юга.ру".