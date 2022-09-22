Противники строительства заводов на Тамани заявили о затягивании рассмотрения их иска

22 сентября 2022, 05:35

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Власти пытаются затянуть рассмотрение иска жителей Тамани об отмене результатов общественных слушаний по строительству заводов по производству метанола, аммиака и карбамида, заявили активисты. Строительство заводов представляет опасность для экологии полуострова и поставит крест на развитии туризма, указали они.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года обращение к президенту России против строительства на Черноморском побережье Кубани восьми химических заводов собрало более 10 тысяч подписей. Люди выразили опасения, что заводы нанесут непоправимый вред экологии, туристической сфере, виноделию. При проектировании заводов не учтено, что строительство будет вестись в сейсмоопасной и оползневой зоне, а это грозит катастрофой, указали тогда экологи. Жители Тамани сочли недостоверными представленные на общественных слушаниях 27 июля прогнозы воздействия на окружающую среду восьми химических заводов, которые планирует построить компания ОТЭКО. Деятельность, которую ведет предприятие по перевалке нефтепродуктов, серы и угля, негативно сказывается на экологической ситуации на полуострове, заявили они.

В Темрюке в мае начался судебный процесс по коллективному иску жителей Таманского сельского поселения о признании незаконным постановления главы района Федора Бабенкова о проведении общественных слушаний по проектной документации заводов по производству метанола, аммиака и карбамида группы компаний ОТЭКО, сообщила общественная организация «Гражданская инициатива против экологической преступности» на своем сайте. Иск был подан в марте 2022 года, под ним стоит 28 подписей жителей Таманского поселения. В нем активисты потребовали признать незаконным постановление главы об организации слушаний, а также бездействие, которое выразилось в «не обеспечении дистанционного доступа к общественным обсуждениям по проектной документации заводов».

Глава экологического движения «Чистая Тамань» Екатерина Чеботарева рассказала, что администрация района всеми силами пытается затянуть рассмотрение иска, поданного более чем 30 жителями Тамани (вначале их было 28, затем прибавилось еще несколько человек).

"Уже было шесть переносов заседания суда - в основном, по инициативе администрации района. Кроме того, глава района 12 августа 2022 года издал постановление № 1376 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 18 июня 2021 г. № 853 «О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по проектной документации «Комплекс заводов по производству метанола, аммиака и карбамида», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС». Согласно ему, из текста постановления исключались слова об ОВОС и техзадании к нему. Но мы все равно настаиваем на признании проставления незаконным и отмене результатов слушаний, а также на том, чтобы на Тамани вообще не строили предприятий первой категории опасности", - рассказала она.

По словам Чеботаревой, активисты не доверяют заявлениям о строительстве подобных объектов. "Сейчас к нам пришел «Тольяттиазот», стремящийся построить перевалочный комплекс для аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн тонн в год в морском порту Тамань. И далеко не факт, что они не захотят увеличить мощность - ОТЭКО тоже начинала с разговоров о миллионе тонн, а потом заявила о 20 миллионах. Кроме того, у нас есть письмо из департамента промышленной политики Краснодарского края от 16 сентября, в котором обосновывается необходимость создания «Темрюкско-Таманского промышленного кластера» с целым рядом заводов и газопроводом, в том числе, и тем, что отсюда проще выйти на мировой рынок. Если это все осуществиться, полуостров превратится в промзону. А ведь черноморское побережье — это сейсмоопасная зона, где бывают и девятибалльные землетрясения. На Тамани есть еще и грязевые вулканы, и неизвестно, какой из них и когда проснется. Так что теперь мы собираем подписи против любого строительства объектов такого рода», - заявила она.

Без понятого активистами шума ОТЭКО, вероятно, добилось бы разрешения на строительство и уже вела бы его, считает Чеботарева. «Они начали завозить на площадку сваи, и к декабрю 2021 года вложили в проект более 60 миллионов рублей» - рассказала она.

По словам активистки, уже действующие на Тамани порты нанесли заметный ущерб экологии, а заводы просто добьют ее . «Когда я приехала сюда в 1990-х , рыбы было много, а сейчас она у нас стоит в два раза дороже мяса [...] Если построят новые предприятия — она окончательно исчезнет. Исчезнет и туризм. На Тамань сейчас приезжают много туристов, в том числе из Краснодара на выходные. Если будет промзона, то возможность приморского недорогого отдыха для российских граждан исчезнет» - подчеркнула она.

Чеботарева рассказала, что некоторые критические замечания ОТЭКО все же услышала - но лишь те, которые помогли бы ей лучше подготовиться к новым слушаниям. «К примеру, мы указали, что в районе строительства не проведены археологические раскопки, что они необходимы по закону. Сейчас (ОТЭКО) их оперативно проводят. В общем, подчищают хвосты», - отметила она.

Экологи заявили рисках для природы в случае строительства химзаводов в Темрюке

Исполнительный директор АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко. сказал корреспонденту "Кавказского узла", что речь идет о попытке создания невиданного по масштабам в России комплекса по производству метанола, аммиака и карбамида,

"Если говорить об опасностях для природы - прежде всего, опасен сам промышленный кластер с тысячами тонн вредных выбросов в атмосферу. Также проект предусматривает сброс горячей воды в море и взятие морской воды для производства, возможность чего не предусмотрена российским законодательством. Кроме того, для завода потребуется пресная вода, которой и без того мало на Тамани", - сказал Шевченко.

Более конкретно сказать сложно, так как на проводившихся в прошлом году (2021 году) слушаниях не было представлено документов с техническими характеристиками будущих заводов, рассказал глава общественной организации.

Строительство большого количества заводов поставит крест на других направлениях развития Тамани — туристическом, винодельческом, считает Шевченко.

Он подчеркнул, что именно прохождение слушания - «последняя галочка» перед направлением проекта на государственную экологическую экспертизу.

На прошедших в 2021 году слушаниях не были представлены документы о мощности заводов и мерах по охране природы, подтвердил руководитель отделения организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае Евгений Витишко. Активист сказал, что, по его данным, проект не прошел государственную экологическую экспертизу.

Он отметил, что подобные заводы относятся к первой категории опасности. Аналогичный проект «Тольяттиазота» по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в порту Тамань, по данным недавно представленных на слушаниях документов, в случае аварии загрязнит территорию в радиусе 66 километров и затронет Керчь и Анапу, привел он пример.

Комментариями администрации Темрюкского района относительно судебного процесса с жителями Тамани по поводу слушаний "Кавказский узел" пока не располагает.

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