Таманские экоактивисты продолжили борьбу против новых химзаводов

01 января 2023, 06:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Тамани продолжают добиваться, чтобы власти корректно провели общественные слушания по вопросу о строительстве новых химзаводов, так как итоги этих слушаний играют роль при проведении госэкспертизы, пояснил адвокат Михаил Беньяш*. Компания, которая намерена построить заводы, так и не представила полной информации по проекту, отметила экоактивистка Екатерина Чеботарева.

Как сообщал "Кавказский узел", в Темрюке в мае начался судебный процесс по коллективному иску жителей Таманского сельского поселения о признании незаконным постановления главы района Федора Бабенкова о проведении общественных слушаний по проектной документации заводов по производству метанола, аммиака и карбамида группы компаний ОТЭКО. Активисты в иске также потребовали признать незаконным бездействие, которое выразилось в "необеспечении дистанционного доступа к общественным обсуждениям по проектной документации заводов". В сентябре они заявили, что власти пытаются затянуть рассмотрение иска. 29 ноября 2022 года стало известно, что Темрюкский районный суд оставил без удовлетворения иск жителей посёлка Тамань.

В июле 2021 года обращение к президенту России против строительства на Черноморском побережье Кубани восьми химических заводов собрало более 10 тысяч подписей. Люди выразили опасения, что заводы нанесут непоправимый вред экологии, туристической сфере, виноделию. При проектировании заводов не учтено, что строительство будет вестись в сейсмоопасной и оползневой зоне, а это грозит катастрофой, указали тогда экологи. Жители Тамани сочли недостоверными представленные на общественных слушаниях прогнозы воздействия на окружающую среду восьми химических заводов, которые планирует построить компания ОТЭКО. Деятельность, которую ведет предприятие по перевалке нефтепродуктов, серы и угля, негативно сказывается на экологической ситуации на полуострове, заявили они.

Требование жителей Тамани, чтобы в судебном порядке постановление главы района о проведении общественных слушаний по проектной документации было признано необоснованным является важным, потому что итоги этих слушаний учитываются при проведении государственной экологической экспертизы, подчеркнул адвокат Михаил Беньяш*.

"Если бы слушания были проведены по правилам, были бы учтены замечания местных жителей, уровень поддержки проекта на экспертизе был бы абсолютно другой", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Компания ОТЭКО так и не предоставила документов, помимо того, что было представлено в 2021 году на оспариваемых слушаниях – предварительных материалов и предпроектной документации, добавил адвокат. "Если бы у ОТЭКО появились новые документы, она сама бы выставила их на сайте, но пока там ничего нового нет", – заметил он.

Компания борется не только с жителями Тамани, но и с "Тольяттиазотом", пытающимся реализовать сходный проект, добавил Беньяш*. "Железная дорога не может обеспечить перевалку более 5-6 млн тонн сырья в год. Проекты ОТЭКО и "Тольяттиазота" в одиночку полностью выбирают эту мощность. Поэтому все понимают, что места там хватит только для одного. Двоих район не выдержит. Поэтому оба проекта постепенно начинают тихо воевать друг с другом", – объяснил адвокат.

Сторонники движения "Чистая Тамань" считают, что Таманский полуостров не место для производства или перевалки "чрезмерно ядовитой продукции", и что уже построенные порты осложняют жизнь таманцев, рассказала глава движения Екатерина Чеботарева.

"Здесь переваливают уголь, и к нам в дома и во дворы летит угольная пыль", – сказала Чеботарева корреспонденту "Кавказского узла".

Она также подтвердила, что ОТЭКО в 2021 году не предоставила никакой документации о проекте. "Были только заверения, что все будет отлично. Но мы понимаем, что без документов это только слова", – заметила она.

Жители полуострова в равной степени опасаются и проекта компании ОТЭКО, и проекта "Тольяттиазота", добавила Чеботарева. "Они оба одинаково опасны. Аммиак, который предлагается производить в обоих проектах, сам по себе очень взрывоопасное вещество, и мы не хотели бы иметь такое производство рядом с нашими домами", – пояснила Чеботарева.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями компании ОТЭКО.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.