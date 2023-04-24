Правозащитники назвали огласку действенным способом помощи похищенным в Чечне

24 апреля 2023, 20:54

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Жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью к правозащитникам, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи, и пытаются решить вопрос закулисными переговорами. Однако помочь зачастую способны только огласка и привлечение внимания СМИ к судьбе задержанных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя сообщение об обвинении группы жителей села Алхан-Кала в причастности к боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. Судьба похищенных остается неизвестной, сообщил 21 января "Кавказскому узлу" сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикацях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

Отказ родственников от взаимодействия с правозащитниками после того, их родных похитили, ухудшает их положение, уверена глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Но отказ родственников от помощи правозащитников связан с тем, что они боятся делать хуже. Власти республики делали все, что запугать всех так, чтобы никто не осмелился обращаться за помощью, зная, что в таких случаях бывает хуже", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, родные в таких случаях обычно боятся пыток, издевательств и стараются договориться о более мягком обвинении. "Но большой вопрос, помогают попытки договориться или нет. В моей практике было много случаев с разным исходом. Но больше не помогало, чем помогало. Был случай, когда глухонемого чеченца задержали, подкинули наркотики. Родственники очень сильно волновались, обратились к нам, наш адвокат добился его освобождения из-под стражи, но дело пока не было закрыто. И тогда родственники сказали, что очень благодарны, но решили взять другого адвоката, который обещал решить вопрос другим образом. Они заплатили 7 тысяч долларов судье через адвоката, но его в итоге приговорили к 7 годам лишения свободы. Вот такие случаи тоже были. К нам тоже обращались с просьбой не защитить права, а выторговать родственника. Я могу сказать, что все случаи крайне индивидуальны", - рассказала она.

Ганнушкина также добавила, что правозащитникам трудно оказывать помощь, когда никто этого не хочет. "Чтобы обвиняемым оказать помощь, нужно получить согласие родственников или самих обвиняемых. В этом случае родственники отказываются, значит надо получить ответ от самих обвиняемых. А это можно сделать через адвоката по назначению, если, конечно, это вменяемый человек, понимающий важность оказания помощи и защиты прав людей. То есть нужно желание самих обвиняемых. В таком случае правозащитники могут оказать помощь", - отметила она.

С ней согласен правозащитник Олег Орлов. "Родственники боятся ухудшения положения своих родных, которые лишены свободы. Родственники надеются своей покорностью, а также закулисными переговорами что-то выторговать для них. Родственники боятся репрессий против себя или своего окружения. Вот комплекс факторов, которые являются причиной их отказа от помощи правозащитников", - подчеркнул он.

В этой ситуации, отметил Орлов, правозащитникам очень трудно оказывать эффективную помощь тем, кто в этом действительно нуждается.

Отказ родственников от взаимодействия с правозащитниками ухудшает положение поихенных силовиками, уверен чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Родственники боятся, что их будут пытать, или репрессии могут распространяться на других членов их семей. В последние годы такой страх распространяется в большое количество семей. Родные даже не пытаются решать проблему, потому что с силовиками нельзя найти общий язык. Они просто предпочитают молчать, ничего делать, чтобы минимизировать все риски, последствия. Они уже знают, что силовики очень негативно относятся к тому, что люди обращаются к правозащитникам. Их предупреждают, что журналисты и правозащитники не должны знать что-либо о задержаниях. Но это, конечно, ухудшает положение задержанных, лишая их возможности защитить свои права",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, только гласность может спасти их. "Неизвестность усугубляет их положение. В таких случаях силовики делают все, что захотят, зная, что им никто не помешает, об их действиях никто ничего не узнает", - отметил он.

При этом, Титиев считает, что есть возможность оказать помощь жителям села. "Конечно, сложно оказывать помощь, когда сами родственники не хотят помочь своим родным, опасаясь последствий. А помощь правозащитников в таких случаях заключается в распространении информации о задержанных, об их судьбе. Это обеспечивает гласность и возможно кто-то из их дальних родственников решится обратиться к правозащитникам, которые, в свою очередь, обращаются в прокуратуру, СК и пытаются добиться хоть какой-то реакции", - пояснил он.

Родственники задержанных думают, что обращение к правозащитникам может ухудшить положение родных, но молчание не всегда помогает, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Родные знают, что их пытают, и не надеются на справедливость и помощь извне, поэтому пытаются договориться. Они чаще всего поступают так, но не всегда это помогает. Когда хоть как-то предают гласности преступления и похищения, люди причастные к этим преступлениям, бывают осторожнее. Никто не хочет, чтобы их преступления стали преданы гласности, тем более, если это станет обсуждаться в СМИ", - отметил он.

По его данным, среди похищенных - 31 житель Алхан-Кала. "Среди них нет знаковых людей, чья известность могла бы привлечь внимание мировых СМИ и правозащитных организаций. Они все они обвиняются в организации незаконного вооруженного формирования", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Похищение родственников – метод, который применяется в Чечне систематически, сообщил в январе Центр "Мемориал", комментируя похищение братьев Хатуевых и Солсаевых. "Брата (или вообще родственника) похищают, чтобы можно было оказывать давление на первого задержанного из родственников, чтобы тот был сговорчивее и давал требуемые показания в обмен на освобождение другого. В большинстве случаев этот способ давления срабатывал", - констатировали правозащитники.

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал ранее президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе в межкавказских отношениях и в особенности у мусульман не наказывали людей за не совершённые ими дела", - сказал он "Кавказскому узлу", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные. Но даже российские власти в царское время ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев.

Напомним, в декабре 2021 года оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении силовиками в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, также критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линиям, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя правозащитной организации "Вайфонд" Мансура Садулаева.

Всего в конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков властей республики. Рамзан Кадыров факт похищения не отрицал, но предположил, что похитили «кто-то из тех, кого они оскорбили», говорится в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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