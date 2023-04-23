Власти Нехаевского района сообщили о гибели на Украине земляка

23 апреля 2023, 05:42

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Разведчик Александр Филиппов из хутора Кругловка Нехаевского района погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 321 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля стало известно о гибели на Украине мобилизованного из Камышинского района, рядового Андрея Кизина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 320 жителей Волгоградской области.

Администрация Нехаевского района Волгоградской области в своем телеграм-канале сообщила об открытии мемориальной доски и "Парты героя" в честь выпускника Кругловской школы Александра Филиппова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

По данным местных властей, разведчик ВДВ, ефрейтор Филиппов погиб в январе.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 321 жителя Волгоградской области. Власти и силовики на 03.00 мск 23 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1763 жителей юга России, в том числе 972 жителей СКФО и 791 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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