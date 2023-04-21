Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

21 апреля 2023, 12:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Андрей Кизин, мобилизованный из Камышинского района, погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 320 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине мобилизованного Александра Лобанова сообщил глава Пичужинского сельского поселения. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине как минимум 319 жителей Волгоградской области.

В военной операции погиб мобилизованный рядовой Андрей Кизин, сообщили в военном комиссариате Камышина и Камышинского района.

31-летний Кизин, работавший санитаром, был призван по мобилизации осенью 2022 года и служил фельдшером. У погибшего осталась вдова и двое сыновей, пишет ИА "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 320 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.