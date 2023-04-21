21 апреля 2023, 12:44

Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции

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Рядовой Андрей Кизин, мобилизованный из Камышинского района, погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 320 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", о гибели на Украине мобилизованного Александра Лобанова сообщил глава Пичужинского сельского поселения. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине как минимум 319 жителей Волгоградской области.

В военной операции погиб мобилизованный рядовой Андрей Кизин, сообщили в военном комиссариате Камышина и Камышинского района.

31-летний Кизин, работавший санитаром, был призван по мобилизации осенью 2022 года и служил фельдшером. У погибшего осталась вдова и двое сыновей, пишет ИА "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 320 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине", "Военный из кубанской станицы погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 апреля 2023, 12:53

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