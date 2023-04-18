18 апреля 2023, 16:06

Мобилизованный житель Волгоградской области убит на Украине

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Александр Лобанов погиб на Украине, сообщил глава Пичужинского сельского поселения. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 319 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что летчик Максим Потемин стал 318-м жителем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Пичуга Дубовского района Волгоградской области сегодня похоронен погибший на Украине 44-летний Александр Лобанов, сообщил глава Пичужинского сельского поселения Николай Климешов.

Лобанов был мобилизован в сентябре 2022 года, служил рядовым в мотострелковом подразделении. Он погиб 25 марта. У Лобанова осталась взрослая дочь, приводятся слова Климешова в публикации волгоградского издания V1.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 319 жителей Волгоградской области. Власти и силовики на 16.00 мск 19 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1749 жителей юга России, в том числе 967 жителей СКФО и 782 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели военного из Дагестана на Украине", "Военный из кубанской станицы погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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