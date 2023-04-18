Новороссиец осужден за публичные призывы к терроризму

18 апреля 2023, 11:00

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Суд приговорил жителя Новороссийска к 2 годам и 6 месяцам заключения, посчитав доказанным, что размещенные им в мессенджере видео содержали призывы к терроризму, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля стало известно, что 29-летний новороссиец был обвинен в публичных призывах к терроризму.

По версии следствия, 29-летний житель Новороссийска 24 августа 2022 года на городской набережной записал на мобильный телефон несколько видеообращений и затем опубликовал их в чате мессенджера. Следствие считает, что ролики содержали призывы к терроризму, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

На время расследования дела новороссиец был арестован. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, которые отбывать ему надлежит в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он лишен права заниматься администрированием сайтов <...> на срок два года", – сказано в сообщении.

Житель Новороссийска признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" 1 , уточнили следователи.

Комментариев от обвиняемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря Южный окружной военный суд приговорил к семи годам заключения уроженку Краснодарского края Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма.

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