Житель Новороссийска обвинен в публичных призывах к терроризму

15 февраля 2023, 02:32

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29-летний новороссиец записывал на центральной набережной видео с призывами к террористической деятельности и размещал их в интернете, утверждает обвинение. Обвиняемый находится под арестом, уголовное дело о призывах к террористической деятельности направлено в суд.

29-летний житель Новороссийска в августе 2022 года, находясь на центральной набережной города, записал несколько роликов, в которых призвал к террористической деятельности на территории России.

Затем он выложил свои ролики в интернет. Они, в частности, были размещены в одном из городских пабликов, где автора раскритиковали, пишет 14 февраля "Коммерсант".

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю установили личности автора видеороликов, его задержали и поместили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Дело передано в суд, информирует "Кубань 24".

В телеграм-канале издания опубликован короткий видеоролик, на нем обвиняемого сначала заводят в кабинет одного из силовиков, который сообщает мужчине, что против него возбуждено уголовное дело. Лица всех героев ролика замылены, за исключением силовика, который сообщает о возбуждении уголовного дела. В конце ролика жителя Новороссийска выводят из здания и сажают в полицейский автомобиль.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2022 года в Новороссийске был задержан местный житель, который угрожал людям, гуляющим по набережной, и снимал происходящее на телефон. Он также выражал "ненависть по национальному признаку ко всем прохожим" и заявлял, что хотел бы совершить над ними расправу. Силовики усмотрели в его видеороликах "признаки публичных действий, направленных на дискредитацию" вооруженных сил России.

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