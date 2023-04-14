Суд назначил компенсацию двум нальчанам по делу о пытках в полиции

14 апреля 2023, 11:26

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Нальчикский горсуд обязал трех осужденных полицейских выплатить заявлявшим о пытках Александру Князеву и Валерию Левдику 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Потерпевшие не согласны с размером компенсации, сообщил Князев.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года адвокат Виталий Зубенко подал апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии на приговор трем полицейским по делу о применении насилия к жителям Нальчика Александру Князеву и Валерию Левдику. Он счел назначенное силовикам наказание слишком мягким, а также попросил суд полностью удовлетворить иск потерпевших.

30 августа 2022 года Нальчикский горсуд назначил по три года условного срока трем сотрудникам полиции Нальчика (Азамату Аккаеву, Бейсултану Кертову и Тимуру Кетову) по делу о пытках Князева и Левдика. При этом судья переквалифицировал действия силовиков с третьей части статьи 286 (превышение полномочий с применением насилия), по которой грозило до 10 лет колонии, на более мягкую первую часть. Сумму гражданского иска суд снизил с пяти миллионов рублей до 100 тысяч в пользу каждого из потерпевших.

Нальчикский горсуд рассмотрел гражданский иск Александра Князева к трем бывшим сотрудникам УВД о компенсации морального вреда и удовлетворил его частично, обязав каждого из трех осужденных выплатить по 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Иск второго потерпевшего Валерия Левдика суд 11 апреля также частично удовлетворил, взыскав с осужденных по 100 тысяч рублей в его пользу.

Ни размер компенсации морального вреда, ни мера наказания не удовлетворили потерпевших, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Александр Князев.

"Мы надеялись, что сможем обжаловать приговор в отношении себя в связи с вновь возникшими обстоятельствами. Однако переквалификация обвинения на часть 1 статьи 286 нам такой возможности не дает. Суд обвинил полицейских только в том, что они незаконно удерживали нас более трех часов. Применение к нам физической силы, чтобы выбить из нас признания в краже сантехники, суд посчитал недоказанным", - рассказал он.

Ранее, 10 января, Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор и оставил его без изменения. Суд рекомендовал потерпевшим обратиться в гражданском порядке за возмещением компенсации морального вреда, что они и сделали.

Защита не согласна с приговором, но вопрос обжалования его в кассационной инстанции еще не решен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Виталий Зубенко.

Напомним, согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в управление МВД. Там обоих задержанных избивали, требуя признаться в причастности к краже, которую они отрицали. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против мужчин возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

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