Защита Князева и Левдика обжаловала приговор силовикам по делу о пытках

12 сентября 2022, 17:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокат Виталий Зубенко подал апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии на приговор Нальчикского городского суда по делу о применении насилия к жителям Нальчика Александру Князеву и Валерию Левдику. Он счел назначенное силовикам наказание слишком мягким, а также попросил суд полностью удовлетворить иск потерпевших.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа Нальчикский городской суд вынес приговор трем сотрудникам полиции Нальчика по делу о пытках Александра Князева и Валерия Левдика, назначив силовикам по три года условно. Суд также лишил их возможности в течение двух с половиной лет после отбытия наказания вернуться на службу в правоохранительные органы. Сумму гражданского иска суд снизил с пяти миллионов рублей до 100 тысяч в пользу каждого из потерпевших.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в управление МВД в Нальчике. Задержанные отвергали свою причастность к краже, в которой их заподозрили силовики. Обвиняемые и их неустановленные коллеги "надели на головы Князева и Левдика полимерные пакеты (...), связали им руки липкой лентой и забрали мобильные телефоны". В здании МВД их удерживали почти сутки. Один из силовиков несколько раз ударил Князева твердым предметом в области ребер и бедра, бил его руками по виску. Левдика полицейский "уложил на пол лицом вниз и нанес в область его почек не менее шести ударов руками". Поставив Левдика на колени, силовики "нанесли в область левого бедра один удар ногой, не менее четырех ударов руками в область лица, ногами наступали на его спину и нижние конечности", следует из документа. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против мужчин возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а стало быть, приговор незаконный и несправедливый, говорится в апелляционной жалобе, которую направил на приговор полицейским адвокат "Зоны права" Виталий Зубенко.

По мнению защиты, суд неверно квалифицировал действия подсудимых, переквалифицировав действия сотрудников полиции со статьи о превышении должностных полномочий с применением насилия, которое совершено группой лиц (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России) на статью о совершении должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан (часть 1 той же статьи). "Несмотря на собранные и исследованные доказательства, суд пришел к неверному выводу о том, что телесные повреждения потерпевшим были причинены в результате законных действий подсудимых. Фактически подсудимые были оправданы за причинение насилия задержанным", – говорится в жалобе.

Суд признал полицейских виновными в том, что они незаконно задержали Князева и Левдика, не разъяснили им их право на юридическую помощь, не дали им возможности позвонить домой и поставить в известность родных, на право от отказа в даче показаний и вместо положенных трех часов держали их в отделе полиции почти сутки, отмечается в документе.

Травмы у потерпевших были серьезные, и они были получены не во время задержания, а после него уже в отделе полиции, подчеркнул Виталий Зубенко. "Свидетелями по делу проходили сотрудники полиции, которые заявили, что не видели, чтобы Князева и Левдика в отделе били. С одной стороны, это был жест солидарности с коллегами, с другой стороны – мера самозащиты. Ведь если бы они сказали, что видели избиение, их бы тоже по закону следовало привлечь к ответственности за то, что не пресекли и не сообщили об этом", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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