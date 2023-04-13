13 апреля 2023, 14:22

Пастор из Анапы осужден по статье о нежелательной организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил пастора евангельской церкви Христа Спасителя в Анапе Николая Богославского к году колонии-поселения по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Николай Богославский в феврале 2022 года был оштрафован на 5 тысяч рублей по административной статье о нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Поводом стало его участие в конференции христианского движения "Новое поколение"* в Московской области, которая проходила в декабре 2021 года. Туда пришли силовики и заставили около 60 участников подписать документы о привлечении к ответственности по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. "Всех на 40 минут положили на холодный пол лицом вниз, одного человека силовики побили", - утверждают верующие.

Силовики сочли, что Богославский продолжил сотрудничество с "Новым поколением"* и после штрафа по административной статье на него завели уголовное дело. Анапский городской суд признал его виновным в сотрудничестве с "нежелательной организацией" (ч. 1 ст. 284.1 УК России) и приговорил к году колонии-поселения. Приговор был вынесен 4 апреля, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу региональных судов "ОВД-Инфо"**.

В августе 2021 года генеральная прокуратура России признала деятельность четырех зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны. В их числе оказалось международное христианское движение "Новое поколение", сообщил РБК.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи, которые заявляли, что подверглись преследованию в связи с причастностью к нежелательным организациям.

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* признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Следователи заинтересовались отказом верующих с Кубани от участия в военной операции", "Дело верующей из Черкесска направлено на пересмотр", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 апреля 2023, 14:17

13 апреля 2023, 13:59

  • Число армянских пленных в Азербайджане остается предметом споров

    По данным армянских властей, в Азербайджане остаются 33 пленных военнослужащих. Правозащитники считают, что пленных не менее 80 человек. Официальный Баку признал число пленных, озвученное властями Армении. Международный комитет Красного Креста периодически посещает армянских военнопленных, однако не дает информации об их точном количестве.

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13 апреля 2023, 12:31

13 апреля 2023, 12:19

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