Пастор из Анапы осужден по статье о нежелательной организации

13 апреля 2023, 14:22

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Суд приговорил пастора евангельской церкви Христа Спасителя в Анапе Николая Богославского к году колонии-поселения по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Николай Богославский в феврале 2022 года был оштрафован на 5 тысяч рублей по административной статье о нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Поводом стало его участие в конференции христианского движения "Новое поколение"* в Московской области, которая проходила в декабре 2021 года. Туда пришли силовики и заставили около 60 участников подписать документы о привлечении к ответственности по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. "Всех на 40 минут положили на холодный пол лицом вниз, одного человека силовики побили", - утверждают верующие.

Силовики сочли, что Богославский продолжил сотрудничество с "Новым поколением"* и после штрафа по административной статье на него завели уголовное дело. Анапский городской суд признал его виновным в сотрудничестве с "нежелательной организацией" (ч. 1 ст. 284.1 УК России) и приговорил к году колонии-поселения. Приговор был вынесен 4 апреля, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу региональных судов "ОВД-Инфо"**.

В августе 2021 года генеральная прокуратура России признала деятельность четырех зарубежных религиозных организаций нежелательной на территории страны. В их числе оказалось международное христианское движение "Новое поколение", сообщил РБК.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте ЕСПЧ коммуницировал жалобы семи активистов из Кубани и Адыгеи, которые заявляли, что подверглись преследованию в связи с причастностью к нежелательным организациям.

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* признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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