Житель Терского района убит в военной операции на Украине

10 апреля 2023, 10:09

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Рустам Сохов из Терского района погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель входе нее как минимум 86 жителей Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 февраля стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб Казбек Ахметов из Чегемского района. Он стал, по меньшей мере, 85-м жителем Кабардино-Балкарии, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Терского района Рустам Сохов. В доме культуры села Хамидие прошло мероприятие в память о нем, сообщило учреждение 5 апреля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 86 военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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