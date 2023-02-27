Власти Чегемского района сообщили о гибели военного на Украине

27 февраля 2023, 23:58

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Военнослужащий Казбек Ахметов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Чегемского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 85 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Хуштов, мобилизованный из Терского района, стал 84-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Чегема Казбек Ахметов погиб в ходе специальной военной операции, в школе, где он учился, установлена мемориальная доска, сообщила администрация Чегемского района.

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой опубликована в Telegram-канале районной администрации, Ахметов погиб 20 января, ему был 21 год.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 62 из них, еще о гибели 23 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибшим в 2022 году на Украине. Власти и силовики к 23.50 мск 27 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1479 жителей юга России, в том числе 865 жителей СКФО и 614 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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