Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

15 февраля 2023, 09:54

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Ахмед Хуштов, мобилизованный из Терского района, погиб на Украине, сообщил глава муниципалитета. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 61 уроженца Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля мэр Нальчика сообщил о гибели на Украине трех военных. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 60 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Военнослужащий Ахмед Хуштов, мобилизованный в сентябре 2022 года, погиб в военной операции 6 ноября, его родственникам вручен орден Мужества, сообщил 14 февраля глава Терского района Муаед Дадов.

"Ахмед родился в селении Урожайное в 1989 году в работящей и уважаемой семье, где родители достойно воспитали четверых сыновей. Окончил Урожайненскую среднюю школу в 2007 году. В 2010-2011 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ. Был мобилизован в сентябре 2022 года", - говорится в публикации в телеграм-канале чиновника.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 61 уроженца Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако Путин не подписал указ об окончании мобилизации. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

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