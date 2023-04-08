Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию военных

08 апреля 2023, 02:47

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Суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Виталия Рубаева за пацифистские комментарии в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться по новой статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Северной Осетии Виталий Рубаев оштрафован за дискредитацию российской армии. Поводом стал пацифистский комментарий, оставленный им в соцсети, пишет 7 апреля "ОВД-Инфо"*.

В постановлении, опубликованном на сайте Советского районного суда Владикавказа, указано, что он оставил в соцсети "ВКонтакте" "комментарии, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Отмечается, что в упомянутых комментариях использовалась ненормативная лексика.

Рубаев пояснил, что оставил упомянутые комментарии "по глупости", и признал вину. Суд, впрочем, не установил смягчающих его вину обстоятельств, как и отягчающих, и оштрафовал Рубаева. Сумма штрафа в постановлении не указана.

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