Карабахские женщины призвали мировых лидеров обеспечить деблокаду региона

07 апреля 2023, 21:58

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Марш женщин Нагорного Карабаха завершился митингом на дороге в Шуши. Участники акции требовали разблокировки Лачинского коридора, права на самоопределение и активных действий международного сообщества в связи с политикой Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", блокада Лачинского коридора началась 12 декабря 2022 года. Из-за этого в непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 5 апреля власти Нагорного Карабаха заявили, что миротворцы не выполняют свои обязательства. Сегодня жители Азербайджана продолжили блокировку Лачинского коридора, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 117-е сутки. Около тысячи человек вышли сегодня на марш женщин в Степанакерте, протестуя против блокады Нагорного Карабаха.

Марш, который организован по инициативе сообщества в социальной сети Facebook* "Клуб матерей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", начался от Мемориального комплекса в Степанакерте Участники марша прошли около трех километров от Мемориального комплекса в Степанакерте в направлении города Шуши.

Женщины несли плакаты и транспаранты, написанные на разных языках: "Требуем разблокировки дороги", "Самоопределение Арцаха не подлежит спору", "Требуем защиты своих прав", "Требуем достойной жизни", "Мы не сдаемся", "Стоп азербайджанской агрессии", "Требуем уважать право армян Арцаха на самоопределение", "Предотвратите геноцидальную политику Азербайджана".

Карабахские полицейские остановили участников акции на окраине Степанакерта. Инициаторы марша, приняли решение, на месте провести митинг. Женщины озвучили свои требования на армянском, русском и английском языках. Между выступлениями прозвучали армянские гимны.

Сотрудник полиции пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что участникам акции не позволили пройти дальше из-за опасений за их безопасность. "Не разрешили, так как посчитали, что это не безопасно, особенно для женщин и девушек, которые составляют 95 % марширующих", - сказал он.

После, на специально выделенных мэрией Степанакерта автобусах, участники акции вернулись в Степанакерт.

Одна из инициаторов акции, координатор "Клуба матерей Арцаха" Мариам Абрамян заявила, что "женщины Арцаха своей акцией посылают сигнал международному сообществу, которое практически не осудило агрессию Азербайджана во время многомесячной блокады, а лишь удовлетворилось заявлениями".

"Наше требование, чтобы международные структуры и организации, которые в ответе за защиту прав детей и женщин, на деле доказывали, что соответствуют своему названию. Мы требуем, чтоб мир отошел от двойных стандартов", - сказала Абрамян. "Отсутствие газа, перебои с электричеством, нехватка товаров, которых уже долгое время лишены наши дети, не так страшны, как неопределенная ситуация и политика, проводимая Азербайджаном, которая с каждым днем ​​становится все жестче. Мы, женщины Арцаха, не будем молчать, мы будем бороться. У нас есть долг перед нашими сыновьями, мы не допустим изгнания армян с армянской земли. К сожалению, это единственный способ сделать наш голос услышанным в мире. Мы сможем требовать от мира, если сами станем защитниками своих прав", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участница акции, общественный деятель Кристин Балаян выразила уверенность, что "голос арцахских женщин должен быть услышан миром". "Сегодня все видят, что Арцах окружен. У нас есть право на жизнь и самоопределение, и мир, международное сообщество, которое сегодня повсеместно говорит о праве народов на самоопределение, должно прислушаться к нашим требованиям. Наши дети имеют право на свободное передвижение, но Азербайджан перекрыл нашу дорогу жизни. Мир должен поддержать нас, так как нарушаются международные нормы прав человека", – отметила Балаян.

С ней согласилась участница акции Тамар Петросян. "117 дней мы в блокаде. У нас нет связи с внешним миром. Мы не знаем, что будет завтра, будущее наших детей неопределенно. Больше нельзя ждать, и надеяться на гуманизм наших врагов. Необходимо бороться и отстаивать свои права на достойную жизнь. Поэтому я сегодня здесь со своими детьми. Мы больше не волнуемся из-за нехватки продуктов, или отключенного газа. Мы понимаем, что затянувшаяся блокада может означать более страшные последствия. Поэтому необходимо бороться за свои права", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Участница акции Наринэ Атанесян рассказала, корреспонденту "Кавказского узла" что ее семья, уже несколько месяцев из-за блокады "выживает" - предприятия закрылись, все потеряли работу, и единственный доход их семьи – это пенсия по инвалидности старшего сына. По словам Атанесян, ее не волнует материальная сторона, и то, что продукты в дефиците. "Я хочу мирной жизни и будущего для своих детей. Чтоб они не увидели больше войны. А для этого мы должны понять, что хватит жаловаться, надо отстаивать свои права. Надо продолжать идти по пути самоопределения. Мы обращаемся ко всем, кто защищает права детей и женщин. Мир должен услышать, что женщины Арцаха требуют свободы и мирной жизни, и отстаивают свое право созидать на родной земле", - сказала женщина.

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