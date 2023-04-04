Жители села Каратюбе вынуждены за свой счет ремонтировать дороги

04 апреля 2023, 07:29

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Жители дагестанского села Каратюбе пожаловались, что вынуждены сами ремонтировать дороги из-за отсутствия реакции властей на просьбы привести их в порядок. Каратюбе не имеет статуса населенного пункта, так как расположено на землях отгонного животноводства, пояснил глава Тляратинского района Султан Катиев. Если выделить деньги из бюджета на ремонт дорог в Каратюбе, то по закону это будет считаться нецелевым расходованием средств, отметил юрист Рустам Ахмедов.

29 марта житель села Каратюбе рассказал, что сельчане сами вынуждены ремонтировать дороги. Его сообщение было опубликовано в Telegram-канале газеты "Черновик". "Хотел бы вас попросить, чтоб вы опубликовали про дороги в селе Каратюбе. Они там очень плохие. На их ремонт сами собираем средства. Их протяженность 8,5 километра. Деньги сами собрали, и промежуток дороги сделали", – указал сельчанин.

Село Каратюбе административно входит в состав Тляратинского района. Упомянутые в жалобе сельчанина дороги являются внутрипоселковыми, ведущими к расположенным рядом кутанным хозяйствам (кутан – стоянка пастухов на зимнем пастбище, – прим. "Кавказского узла"), рассказал глава сельского совета "Хиндахский" Тляратинского района Султан Катиев.

Каратюбе, которое включает 28 хозяйств, оно расположено на землях отгонного животноводства, и не имеет официального статуса села. По этой причине власти не могут благоустроить дороги и другую инфраструктуру, добавил он. "Земля, на которой расположено Каратюбе, состоит на балансе Минимущества Дагестана, сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) ее арендует", – сказал Катиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, дороги находятся в ненадлежащем состоянии, местные жители на свои средства ремонтируют их, подсыпают гравий. Катиев подчеркнул, что неоднократно обращался в различные инстанции по поводу дорог и газификации, но получал только отписки. Такая реакция, по его мнению, связана с отсутствием официального статуса населенного пункта.

Почти все мужское население села Каратюбе занято в сельскохозяйственном производственном кооперативе, они занимаются животноводством. Инфраструктуры в населенном пункте практически нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла"местный житель Магомед.

Выделение денег из бюджета на ремонт автодороги, расположенной на землях отгонного животноводства, могут посчитать нецелевым использованием средств, отметил юрист Рустам Ахмедов.

"Скорее всего, поэтому власти не спешат вкладываться в инфраструктуру, не имеющую статуса. Потом придется отчитываться перед контрольными органами. Был пример, когда в Бабаюртовском районе на отгонных землях построили новые школы. Но их не могли несколько лет ввести в эксплуатацию, так как они расположены на отгонных землях", – сказал Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

Напомним, дети из сел Бюрукутан, расположенного в Бабаюртовском районе, и Ибрагимотар Тляратинского района были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, так как новые оборудованные школы построили на землях отгонного животноводства. В ноябре 2020 года дагестанские педагоги отметили, что чиновники не позволили открыть четыре полностью оборудованные сельские школы из-за проблем со статусом земли.

Помимо жителей Бюрукутана и Ибрагимотара, не могут воспользоваться новыми школами жители двух сел в Хунзахском и Шамильском районах, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Новая школа в селе Бюрукутан приняла первых учеников спустя два с половиной года после того, как ее построили.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2022 года Конституционный суд Дагестана счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

10 марта текущего года собрание депутатов Кумторкалинского района внесло в парламент Дагестана законопроект об отмене закона о землях отгонного животноводства. Авторы предложения указали, что республиканский закон противоречит федеральному закону "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", согласно которому не допускается принятие региональных законов, содержащих дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщил ранее корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минимущества Дагестана.

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