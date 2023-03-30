Адам Хамчиев избит в Малгобеке

30 марта 2023, 11:05

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Блогер Адам Хамчиев, неоднократно критиковавший чиновников, попал в больницу после того, как в Малгобеке несколько неизвестных напали на него и избили.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля 2022 года мать блогера из Ингушетии Адама Хамчиева рассказала, что ему стали угрожать люди, наделенные властью. Это стало результатом того, что Хамчиев озвучил проблемы в перинатальном центре, заявил председатель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев.

23 января 2022 года стало известно, что новорожденный ребенок жительницы Ингушетии умер в перинатальном центре. Родные роженицы считают, что смерть ребенка стала следствием врачебной халатности, и потребовали расследования. Адам Хамчиев рассказал тогда "Кавказскому узлу", что в отделение партии поступило уже более 70 обращений от жителей республики с сообщениями о некачественном оказании медицинских услуг, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья.

Неизвестные избили Адама Хамчиева и вывезли его на машине, а затем высадили из нее. Блогер госпитализирован, передали 29 марта "Кавказ. Реалии"*.

По данным Telegram-канала Astra, нападение произошло в Малгобеке в кафе "Рио", которое, по некоторой информации, принадлежит Хамчиеву.

Блогера в кафе избили несколько мужчин, после этого они посадили его в легковую машину и увезли. Хамчиев был высажен в Малгобеке, сообщил Telegram-канал Mash.

На Хамчиева напали пять мужчин, после его избиения они выстрелили в воздух из огнестрельного оружия несколько раз, затем посадили его в машину и уехали. Нападение записали камеры видеонаблюдения, установленные в кафе, уточнил Telegram-канал Sapa Kavkaz.

На 10.45 мск на сайтах следственного управления СКР по Ингушетии и МВД по республике нет комментариев относительно информации о нападении на Адама Хамчиева.

Напомним, 27 января 2022 года члены "Гражданской инициативы" со ссылкой на очевидцев сообщили о похищении Хамчиева. В тот же день вечером стало известно, что блогер находится в полиции по подозрению в хранении переделанного из травматического в боевой пистолета и трех патронов. Однопартийцы связали преследование Хамчиева с его общественной активностью.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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