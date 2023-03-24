Военная прокуратура Азербайджана напомнила о массовых убийствах в Баганис-Айрум

24 марта 2023, 14:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В связи с массовыми убийствами мирных жителей села Баганис-Айрум Газахского района в 1990 году в международный розыск объявлены 18 человек, сообщила военная прокуратура Азербайджана сегодня - в 33-ю годовщину трагических событий.

В связи с массовыми убийствами жителей села Баганис-Айрум 24 марта 1993 года объявлены в международный розыск 18 человек, заявил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана Фирад Алиев.

Он напомнил, что 24 марта 1990 года незаконные вооруженные формирования вторглись в село Баганис-Айрум. "Они вошли в село с различных направлений на различной военной технике, боевых и специальных транспортных средствах, открыли огонь из пулеметов, автоматов, гранатометов по населению на улицах и по домам", - приводятся слова Алиева в сообщении военной прокуратуры Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, в результате инцидента были убиты 10 человек, в том числе три женщины и маленький ребенок. Еще два человека получили ранения. Также были разграблены и сожжены 12 жилых домов, 438 жителей села были изгнаны из мест своего законного проживания, рассказал представитель военной прокуратуры.

По словам Фирада Алиева, в ходе расследования уголовного дела по фактам военных преступлений против Азербайджанской Республики, обновленного в 2003 году, конкретно "по эпизоду геноцида" в Баганис-Айруме было принято решение о привлечении "в качестве обвиняемых по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана 18 человек, вина которых в совершении преступлений против мира и человечности была доказана". В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста, и они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, добавил Алиев.

"Баганис-Айрум - это одно из восьми анклавных и полуанклавных сел Газахского района Азербайджана, расположенных на северо-западной границе с Армений. Они были захвачены в начале 1990-х гг. и до сих пор удерживаются под контролем", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель.

По его словам, Баганис-Айрум дважды подвергалось нападению - в 1990 и 1992 годах.

Тюркель также рассказал подробности первого нападения. "Тогда были заживо сожжены 11 жителей села. Советские военные на следующий день выбили боевиков из села. Во второй раз село было захвачено во время первой Карабахской войны уже в 1992 году. До сих пор село Баганис-Айрум, а также села Хейримли, Ашагы Аскипара, Софулу, Бархударлы, Юхары Аскипара, Гызыл Гаджилы и Гушчу Айрым Газахского района остаются под контролем ВС Армении. Очевидно вопрос об их возвращении будет обсуждаться на переговорах по подписанию мирного соглашения и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - сказал Тюркель.

Первая карабахская война - вооруженный конфликт между азербайджанскими и армянскими военными за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями в 1992-1994 годах.

В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе". 10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорного Карабаха. Впоследствии это привело к нескольким вооруженным конфликтам между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.