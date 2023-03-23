Верховный суд Кабардино-Балкарии начал повторные слушания по иску вкладчика МИнБанка

23 марта 2023, 20:20

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Иск жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гоова к МИнБанку о возврате вклада и компенсации морального вреда возвращен по итогам кассации в Верховный суд республики, начаты повторные слушания.

"Кавказский узел" писал, что в 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд. Главное управление МВД по СКФО расследует уголовное дело бывшего управляющего операционным офисом банка в Нальчике Заурбека Тяжгова по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии начал заново рассматривать дело одного из вкладчиков МИнБанка – Ислама Гоова, после того, как Верховный суд России отменил определения апелляционной и кассационной инстанции.

Как указано в карточке дела на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии, жалоба Гоова поступила в суд 19 января, два заседания были отложены, очередное заседание было назначено на сегодня.

Как следует из решения Верховного суда России, житель Кабардино-Балкарии Ислам Гоов в ноябре 2019 года заключил с МИнБанком договор о вкладе сроком на один год и в соответствии с ним передал в банк 8,5 миллионов рублей под 12% годовых. В октябре 2020 года Гоов обратился в банк с заявлением о досрочном расторжении договора, однако из филиала банка ему прислали письмо, с сообщением, что счетов на его имя в нет.

После этого Гоов обратился с иском в суд. Он просил взыскать с банка вложенные им денежные средства, а также проценты, штраф за неисполнение условий договора, моральный вред, госпошлину – всего 13,6 миллиона рублей.Филиал МИнБанка подал встречный иск о признании договора банковского вклада незаключенным.

Договор вклада от имени банка с Гоовым подписывал управляющий филиала Заурбек Тяжгов, который принял деньги в своем рабочем кабинете. На документах с логотипом банка он поставил печать банка. После того, как Гоов сделал вклад, работники банка периодически ему выдавали справки о начисленных процентах в подтверждение исполнения договора, рассказал вкладчик в суде.

Однако Нальчикский городской суд 25 июня 2021 года отказал в удовлетворении иска Гоова и удовлетворил встречный иск МИнбанка, отметив, что вклад в банке на имя Гоова не был открыт, а Тяжгов не имел права принимать деньги.

Верховный суд Кабардино-Балкарии дополнительно указал, что внесение денег на банковский счет оформляется приходным кассовым ордером, Гоову же вместо него был выдан банковский ордер. Кассационный суд также оставил решение без изменения.

Определения апелляционной и кассационной инстанций Гоов обжаловал в Верховном суде России, который постановил, что "внесение денежных средств на счет банка может доказываться любыми выданными банком документами". Также суд подчеркнул, что ответственность за неблагоприятные последствия возлагается на банк. "Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 9 сентября 2021 года и определение судебной коллегии по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 23 марта 2022 года отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - указано в решении Верховного суда России от 6 декабря 2022 года.

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