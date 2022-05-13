Генпрокуратура отказалась пойти навстречу вкладчикам МИнБанка

13 мая 2022, 02:19

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Генпрокуратура сочла необоснованной жалобу адвоката вкладчиков филиала МИнБанка в Нальчике на участие прокурора в рассмотрении исков вкладчиков на стороне банка.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта Нальчикский горсуд удовлетворил иск прокурора Нальчика и признал незаключенными договоры о банковских вкладах местного жителя Османа Тхамитлокова и восьми членов его семьи на 150 миллионов рублей. Деньги на счет не поступили, а сотрудник банка Заурбек Тяжгов, который находится под следствием, не был уполномочен заключать эти договоры, указал суд. В качестве третьего лица к участию в деле был привлечен Заурбек Тяжгов, который на момент заключения договоров о вкладе работал управляющим допофисом Сбербанка. Защита оспорила участие прокурора во взыскании вкладов нальчанина, попросив Генпрокуратуру провести служебную проверку.

В 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд. Главное управление МВД по СКФО расследует уголовное дело бывшего управляющего операционным офисом банка в Нальчике Заурбека Тяжгова по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В обращении в Генпрокуратуру адвокат Московской коллегии адвокатов Зезаг Микаилова попросила оценить правомерность вмешательства прокуратуры Нальчика в гражданские судебные процессы по взысканию жителями Кабардино-Балкарии вкладов в ПАО "МИнБанк" и ПАО "Сбербанк". Прокуратура Нальчика в данных процессах выступает в защиту интересов Банка, требуя признать договоры банковских вкладов незаключенными, указала она в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Прокуратура Нальчика указала в иске, что 20 договоров банковского вклада между Тхамитлоковым и ПАО "Сбербанк России" подлежат признанию незаключенными, поскольку они не зарегистрированы в соответствующих учетных регистрах банка, а в кассу последнего не поступали указанные в этих договорах суммы вкладов, говорится в документе.

Факт заключения договоров банковского вклада Тяжговым и получение им денег от Тхамитлокова прокурор не оспаривает, однако полагает возможным просить суд о признании фактически совершенных сделок незаключенными по мотивам ненадлежащего оформления этих сделок указанным представителем банка, отметила Микаилова. При этом прокурору Нальчика известно об уголовном деле Тяжгова, который, по версии следствия, принимал во вклады деньги у граждан, оформлял соответствующие документы, однако фактически эти деньги не сдавал в кассы банков, подчеркнула она.

"Обращаясь с рассматриваемым иском в суд, прокурор фактически требует признать, что управляющий дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» Тяжгов З.А. не получал от Тхамитлокова О.К. денежные средства в размерах, указанных в составленных им документах. Тем самым прокурор по существу вынуждает суд установить обстоятельства, являющиеся предметом доказывания по уголовному делу в отношении Тяжгова", - говорилось в обращении Микаиловой.

Она считает, что целью подачи иска прокурором Нальчика является получение судебного акта, который опровергает предъявленное Тяжгову обвинение в совершении мошенничества. "Тем самым прокурор содействует Тяжгову З.А. в освобождении от уголовной ответственности", - написала адвокат в жалобе.

В ответе, полученном 11 мая адвокатом из главного управления Генеральной прокуратуры по СКФО и ЮФО, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что жалоба перенаправлена в прокуратуру Кабардино-Балкарии.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении Тяжгова "по факту хищения мошенническим путем денежных средств физических лиц, переданных ему потерпевшими", "по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию", говорится в документе.

"Решение суда по итогам рассмотрения гражданских исков вышеупомянутых граждан-вкладчиков подлежат проверке следственным путем, поскольку фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда о виновности и невиновности обвиняемого по уголовному делу", - говорится в ответе.

Из этого ответа следует, будто в жалобе речь шла о расследовании уголовного дела, сказала 12 мая корреспонденту "Кавказского узла" Зезаг Микаилова. "Я жаловалась, что прокурор вмешивается в гражданский процесс, я писала, что он не имеет права вмешиваться в дело, в котором мой доверитель является потерпевшим. В деле Тхамитлокова нет никакого отмывания денег, нет никакого финансирования терроризма, а стало быть - никаких оснований для участия прокурора на стороне банка", - заявила адвокат.

Комментариями представителей прокуратуры Кабардино-Балкарии относительно передачи им жалобы адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

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