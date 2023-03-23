Правозащитники назвали системные проблемы с правами человека в Армении

23 марта 2023, 06:08

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Доклад Госдепа США о правах человека в Армении разносторонне и объективно высветил давно существующие проблемы, в решении которых команда Никола Пашиняна за пять лет не преуспела, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Госдеп США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Армении в 2022 году. В документе, который насчитывает 64 страницы, подробно описана социально-политическая обстановка, сложившаяся в стране в результате внеочередных выборов летом 2021 года и на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с Азербайджаном. Среди наиболее серьезных проблем с правами человека в Армении авторы доклада описывают факты применения пыток силовиками, условия содержания в тюремных учреждениях, насилие в армии, ограничение прав журналистов и угрозы в адрес представителей гражданского общества.

Факты пыток в силовых ведомствах часто остаются в тени

Доклад Госдепа о правах человека в Армении стал желтой карточкой Николу Пашиняну и его команде, заявила корреспонденту «Кавказского узла» глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. По ее словам, авторы доклада адекватно оценили положение с правами человека в стране.

«В предыдущих докладах авторы давали фору Пашиняну: понимали, что не все гладко, но всячески поддерживали. Сейчас дали понять, что за пять лет ничего не реализовано, что американские доноры столько вложили, но ситуация не изменилась. Они даже употребили термин “системная коррупция”», - отметила правозащитница.

От внимания авторов доклада не ускользнули разные изъяны в области прав человека в Армении, вплоть до проблем людей с ограниченными возможностями. «Отметили серьезную проблему независимости судебной системы, что власти не проводят системных изменений, а ограничиваются ситуативными решениями», - добавила Карапетянц.

В главе, которая описывает факты пыток в силовых структурах, есть ссылки на случаи, которые фиксировались в предыдущие годы, но не были надлежащим образом расследованы. Ситуация с пытками, по мнению правозащитницы, характеризуется "стойкими тенденциями".

«Но не все случаи пыток вошли в доклад, вошли лишь случаи неопровержимых фактов. Статистика по пыткам неточная, в нее не входят пытки в силовых структурах регионов. Потерпевшие, понимая ужас всей системы, не обращаются за помощью. Мы, к примеру, столкнулись с тем, что нашим доверителям угрожали и криминальные авторитеты, и представители власти, даже к нам в офис приходили с «предложением». Но правовая система, в том числе прокуратура, никак не реагирует, и люди в регионах понимают, что они тотально беззащитные», - сказала Карапетянц.

В Ереване есть изменения, но не из-за доброжелательности сотрудников правоохранительных органов или системы правосудия, а из-за наличия большого числа журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества, подчеркнула она. Карапетянц добавила, что проблема связана с подчиненностью силовых структур премьеру, которому Конституция предоставила неограниченные возможности.

Журналисты ограничены в возможностях работы с госструктурами

Оценка Госдепа США по ситуации с правами человека в Армении объективна, так как в доклад вошли позитивные и негативные тенденции, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Комитета по защите свободы слова, правозащитник Ашот Меликян. Он отметил, что число случаев насилия над журналистами снизилось, однако это нельзя считать стойкой тенденцией - проблема сохраняется и обостряется в зависимости от политической ситуации.

«Если ретроспективным взглядом посмотреть на квартальные показатели за прошлый год, пик насилия над журналистами совпал с антиправительственными протестными акциями. Журналисты попадали "под горячую руку" при разгоне демонстраций и акций протеста, нередко это были целенаправленные нападения, чтобы пресечь освещение действий силовых структур», - пояснил правозащитник.

В те периоды, когда общественно-политическая ситуация становилась менее острой, число случаев насилия над журналистами значительно снижалось, иногда практически до нуля. «Если за первый квартал 2022 года был зафиксирован один случай насилия, то во втором квартале было 11 случаев. А вот за четвертый квартал не было зафиксировано ни одного случая», - отметил Меликян.

По его наблюдениям, в силовых структурах сохраняется порочная практика превышения полномочий и злоупотреблений. «Конечно, с событиями Electric Yerevan или разгоном в Сари Таг до смены власти в апреле 2018 года эти нарушения несопоставимы, но в методах силовых структур мало что изменилось», - подчеркнул правозащитник.

В то же время Меликян указал на рост нарушений права СМИ на получение информации. «Растет число жалоб от представителей медиа на то, что госструктуры либо отказываются предоставить сведения по надуманным причинам, в том числе со ссылкой на государственную тайну, либо отвечают, но не затрагивая суть вопроса», - добавил он.

Защитники жертв домашнего насилия подвергаются нападкам со стороны поборников "традиционных ценностей"

В докладе отмечается, что активисты и НПО, которые помогали жертвам домашнего насилия или продвигали гендерное равенство, часто становились объектами разжигания ненависти и критики за якобы подрыв «традиционных армянских семей» и распространение «западных ценностей».

Координатор коалиции «Против насилия в отношении женщин», правозащитница Заруи Ованнисян отметила, что ситуация в сфере семейного насилия в Армении изменилась после принятия соответствующего закона в 2017 году.

«Закон дал полиции возможность выдавать ордера на предотвращения насилия, но это не решило всех проблем. В Армении выросло количество звонков на горячую линию, во всех регионах были открыты центры содействия жертвам семейного насилия, но само семейное насилие не криминализировано, так как Армения не ратифицировала Стамбульскую конвенцию и нет антидискриминационного закона. Дела возбуждаются по иным уголовным статьям», - заявила она «Кавказскому узлу».

Группы, которые противопоставляют западные и традиционные ценности в контексте семейного насилия, подогреваются пророссийскими силами, особенно на фоне масштабных внешнеполитических событий, отметила правозащитница.

«В армянском обществе такие группы хоть и малочисленны, однако довольно агрессивны. Как правило, они спекулируют традиционными ценностями, а права женщин и домашнего насилия ставят на одну плоскость с правами ЛГБТ-сообщества. Эта тенденция держится волнами, при стрессовых ситуациях. После войны в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), в частности, были попытки найти виновников, почему Армения не смогла себя защитить, а Запад не помог, и в этом контексте правозащитники по гендерным правам оказались в самом уязвимом состоянии, потому что их назначают виновниками», - пояснила Ованнисян.

Она отметила, что к насилию над правозащитниками и активистами поборники "традиционных ценностей" пока не прибегали, но представители гражданского общества сталкиваются с разжиганием ненависти и угрозами, в том числе угрозами убийством. «Самое плохое в том, что власти не реагируют. Органы, которые должны рассматривать такие дела, движутся предрассудками и стереотипами, это системная проблема», - заключила она.

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