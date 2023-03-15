Мохаммад Гаеди. Фото: https://apa.az/ru/incident/arestovan-inostrannyi-grazdanin-zanimavsiisya-spionazem-v-azerbaidzane-514755

15 марта 2023, 13:42

Иностранец арестован в Азербайджане по подозрению в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гражданин другого государства арестован по подозрению в передаче зарубежным спецслужбам информации об азербайджанских силовиках, сообщила Служба госбезопасности.

Мохаммад Гаеди, 1994 года рождения, задержан на территории Азербайджана, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, сообщил сегодня отдел общественных связей СГБ Азербайджана, не уточнив, гражданином какого иностранного государства является Гаеди.

"Многочисленными доказательствами" подтверждается, что Гаеди по заданию иностранных спецслужб организовал "сбор и предоставление сведений, представляющих государственную тайну", в том числе, личной информации о сотрудниках правоохранительных органов Азербайджана, говорится в сообщении спецслужбы, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, Гаеди также устанавливал с сотрудниками правоохранительных органов «личные контакты для привлечения к тайному сотрудничеству с органами спецслужб иностранного государства».

Дело расследуется по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Примечание:

"Житель Азербайджана обвинен в шпионаже в пользу Армении", "Пять граждан Азербайджана обвинены в шпионаже в пользу Ирана", "40 жалоб осужденных по "Нардаранскому делу" коммуницированы ЕСПЧ".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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