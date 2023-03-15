Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине

15 марта 2023, 12:21

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30-летний сотрудник Института археологии РАН Михаил Головков погиб в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 161 жителя Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 27 февраля власти Таганрога сообщили о гибели шести военных на Украине. Вместе с ними официально была подтверждена гибель в ходе спецоперации как минимум 160 жителей Ростовской области.

Михаил Головков стал 161-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

После объявления мобилизации Михаил Головков, работавший в отделе сохранения археологического наследия Института археологии РАН, практически сразу попал в зону специальной военной операции, говорится в сообщении на сайте института.

У погибшего остались жена и маленькая дочь. Супруга Головкова рассказала, что, когда началась мобилизация, он практически сразу получил повестку и был направлен в зону СВО, пишет Donday.ru.

Всего с начала военной операции власти и силовики на 11.20 мск 15 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1597 жителей юга России, в том числе 907 жителей СКФО и 690 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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