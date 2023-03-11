Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме

11 марта 2023, 19:55

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Жительницы Тырныауза Лариса Барагунова и Ирина Ворожбенко направили полпреду президента в СКФО жалобу на обыски в своих квартирах. Силовики изъяли телефоны и документы, объяснив это расследованием дела об экстремизме, сообщили они.

Лариса Барагунова и Ирина Ворожбенко, живущие в Тырныаузе, 10 марта побывали в приемной полномочного представителя президента России в СКФО. Там они подали заявления о том, что 7 марта сотрудники полиции провели обыски в их квартирах, рассказали обе женщины корреспонденту "Кавказского узла".

Лариса Барагунова сообщила, что в семь часов утра 7 марта к ней пришли силовики с постановлением Нальчикского горсуда о проведении обследования жилища. "Ко мне домой явилась группа мужчин, которые представились сотрудниками полиции. Они показали свои удостоверения и тут же спрятали. А я не успела прочитать и запомнить их имена и фамилии, должности и какую структуру представляют. Они мне сказали, что у них есть постановление Нальчикского городского суда на обследование моей квартиры. На вопрос, что они будут искать, один из сотрудников пояснил, что я подозреваюсь в экстремизме", - рассказала Барагунова.

Женщина пояснила, что четыре года назад она создала филиал общественной организации «Профсоюз «Союз ССР», которая, по словам Барагуновой, занимается защитой прав граждан. В организации состоит около 100 жителей Тырнауза и прилегающих поселков, при этом в налоговых органах организация не зарегистрирована.

По словам Ларисы Барагуновой, 95 человек составили нотариально заверенные доверенности, по которым она представляет их интересы в судах и органах власти. Во время обыска у нее изъяли компьютер, телефон, а также документы организации, в том числе доверенности от членов организации.

Ирина Ворожбенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что также состоит в этой общественной организации и считает, что остается гражданкой СССР, так как родилась в этой стране, и "ее согласия на разрушение Советского союза никто не спрашивал".

По словам Ирины Ворожбенко, она долго не хотела пускать силовиков в квартиру и пыталась снять происходящее на телефон, но один из сотрудников забрал у нее телефон, который впоследствии был изъят при обыске. Кроме телефона, у Ворожбенко изъяли справку о гражданстве, сообщила она.

Женщина отметила, что, несмотря на настойчивые просьбы, не получила копию постановления суда, ей лишь дали возможность ознакомиться с ним. В постановлении, по словам Ирины Ворожбенко, было указано, что она подозревается по статьям об экстремизме с использованием Интернета, в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору и в создании некоммерческой организации либо структурного подразделения организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей (часть 2 статьи 239 УК РФ).

Часть 2 статьи 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) предусматривает до шести лет лишения свободы.

Лариса Барагунова предположила, что могла привлечь внимание полиции тем, что заступилась за 80-летнюю бабушку, которую соседи пытаются выселить из квартиры в дом престарелых. По словам Барагуновой, узнав об этой ситуации, она "немедленно написала" заявление в прокуратуру.

В свою очередь Ирина Ворожбенко сообщила, что обращалась в полицию в связи с конфликтом с руководством детского сада, куда ходит ее ребенок, из-за ее отказа вносить родительскую плату. В результате конфликта ей запретили водить ребенка в учреждение. "По этому поводу я написала заявление в полицию", - рассказала Ворожбенко.

На сайте МВД по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 19.40 мск, нет информации об уголовном деле, о котором рассказали жительницы Тырныауза. На сайте Нальчикского горсуда в разделах "Уголовные дела" и "Производство по материалам" также нет информации об уголовном деле.

Напомним, люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.* "Иногда эта аббревиатура не расшифровывается в своем значении, а сочиняются иные названия типа "славная Русь" и тому подобное. И участники этих организаций в большинстве своём не коммунисты, и их "волшебный СССР" порой имеет мало общего с реальным", - пояснил Верховский.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.