Александр Коровайный сообщил об отъезде из России

09 марта 2023, 05:22

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Ейский активист, бывший депутат местного совета Александр Коровайный сообщил, что теперь живет в Грузии. Отъезд из России он объяснил угрозой уголовного преследования.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае 2022 года Ейский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил бывшему депутату ейского районного совета Александру Коровайному участвовать в выборах до 2024 года.

8 декабря 2021 года ейский райсовет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признал. Формально инициатива исходила от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил 2 декабря 2021 года Коровайный. Он просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Коровайный покинул Россию и переехал в Грузию несколько месяцев назад, но до 8 марта не заявлял об этом публично. Просить о политическом убежище он пока не планирует, хотя связывает свой отъезд с угрозой политического преследования.

По словам активиста, в России ему грозило уголовное преследование за пацифистские высказывания. "Насколько мне известно, на меня лежат материалы по уголовному делу и меня разыскивали. Вариантов было два: остаться и сесть в тюрьму или уехать", – цитирует его слова издание Кавказ.Реалии*.

В Грузии Коровайный работает в образовательной организации Frame, которая до начала 2022 года действовала в Петербурге и представляется как "сообщество неравнодушных к неформальному образованию людей".

"Раньше мы организовывали тренинги, мастерские, дебаты и многие другие проекты в Петербурге и за его пределами, а в марте 2022 года переехали в Тбилиси. Мы продолжаем свою работу здесь, строим сообщество экспатов и проводим образовательные мероприятия в Грузии", - указано на сайте Frame.

Коровайный ведет Telegram-канал, на который подписаны 1614 пользователей мессенджера. В своих публикациях активист не сообщал про собственный переезд в Грузию, хотя многие его публикации с сентября 2022 года посвящены теме миграции из России в Грузию, Армению и другие страны, а также критике мобилизации.

"Кавказский узел" писал также, что 28 февраля 2022 года силовики провели обыск в доме бывшего депутата Ейского горсовета. Коровайный пожаловался, что ему при этом не давали позвонить адвокату.

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