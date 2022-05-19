Суд в Ейске запретил Коровайному участвовать в выборах до 2024 года

19 мая 2022, 08:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ейский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и запретил бывшему депутату Ейского районного Совета Александру Коровайному участвовать в выборах до 2024 года. Коровайный заявил, что обжалует это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 апреля стало известно, что прокурор в Ейске потребовал лишить бывшего депутата Александра Коровайного возможности участвовать в выборах в течение двух лет, посчитав его сторонником Алексея Навального*. Коровайный счел требование необоснованным.

8 декабря 2021 года Ейский райсовет лишил полномочий независимого депутата Александра Коровайного. Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства, факт которого сам Коровайный не признал. Формально инициатива исходила от губернатора Кубани, но за ней стоят районные власти, которые хотят пресечь борьбу независимых депутатов со злоупотреблениями, заявил 2 декабря 2021 года Коровайный. Он просил коллег отложить заседание для подготовки возражений, но члены совета проголосовали против.

Горсуд Ейска удовлетворил иск прокуратуры о запрете бывшему депутату Ейского районного Совета Александру Коровайному участвовать в выборах до 2024 года, информировало 18 мая "ОВД-Инфо"**.

Коровайный заявил, что обжалует это решение суда. "Я никогда не был участником, руководителем, заместителем, работником или членом коллегиального органа штаба Навального*. Ни федерального, ни регионального. Никогда не оказывал консультативную или иную помощь штабам Навального*, не жертвовал средства данной организации", – привело 18 мая "Кавказ. Реалии"** слова бывшего депутата.

Коровайный связал иск прокуратуры с намеченными на сентябрь 2022 года выборами в Совет депутатов Ейского района, сказано в публикации.

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Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.