Участник нападения на инкассаторов убит в Баку

05 марта 2023, 00:58

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В ходе перестрелки с полицией убит один из участников нападения на инкассаторов в бакинском гипермаркете Bravo, второй задержан, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта в бакинском гипермаркете Bravo произошло вооруженное нападение на инкассаторов, один человек погиб, двое получили ранение.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что один из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторов Рухлан Исмайлов 2001 года рождения скрывается в доме 19 по улице Тагиева в Сабаильском районе столицы, сообщил вечером 4 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

По его словам, при задержании мужчина вступил в перестрелку с сотрудникам полиции и был убит ответным огнем.

Операция по задержанию подозреваемого в нападении на инкассаторов проходила на улице, примыкающей к Площади фонтанов – одного из самых многолюдных мест Баку.

Сотрудник полиции также сообщил, что сообщник Исмайлова, имя которого пока не раскрывается, был задержан в Хатаинском районе столицы.

Правоохранительные органы сообщили также имена погибшего и одного пострадавшего в результате нападения на инкассаторов. «В ходе инцидента сотрудник ОАО "Коммерческий банк Юнибанк" Самир Шейдаев получил различные телесные повреждения в результате обстрела из огнестрельного оружия, а охранявший его сотрудник службы охраны при министерстве цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов умер", - говорится в совместном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

В пресс-релизе также говорится, что вооруженное нападение на потерпевших произошло при помещении крупной суммы денег в принадлежащий указанному банку банкомат, расположенный в гипермаркете.

Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение с целью убийства двух и более лиц), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, (убийство группой лиц с целью грабежа), 181.3.2 (разбой с целью присвоения имущества в крупном размере) и 228.2.1 (незаконное приобретение огнестрельного оружия).

Нападение на инкассаторов прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Инкассаторы ведут себя, как будто пришли в магазин покупать себе продукты. Никаких мер предосторожности с их стороны не видно. Каждый не раз наблюдал работу инкассаторов в банке, магазине, во время замены кассы в уличных автоматах. Все точно так: пришел, открыл, взял и ушел. Любой желающий может издали или вблизи выстрелить, так как инкассаторы себя не защищают. Коротенькие бронежилеты ничего в данном случае решить не могут", - комментирует он видео с камер наблюдения гипермаркета в публикации "Смерть инкассаторов в Баку: непрофессионализм ведет к трагедии".

"Надо говорить, к сожалению, о массовом непрофессионализме всех и везде. Когда уборщица выполняет свою работу плохо, это не трагедия, бакинский ветер все сметет. А когда инкассаторы спят на ходу, один другого не защищает, деньги принимаются в толпе людей, тогда однажды найдутся преступники, видящие легкую наживу, и будет убийство. Вот в чем проблема", - резюмирует блогер.

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