Три человека стали жертвами вооруженного нападения в гипермаркете Баку

04 марта 2023, 16:13

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Один человек погиб и двое получили ранения при вооруженном нападении на инкассаторов в бакинском гипермаркете Bravo, полиция начала поиск нападавших.

Вооруженное нападение на инкассаторов произошло сегодня на входе в гипермаркет Bravo в Хатаинском районе Баку, недалеко от станции метро «Ахмедлы», говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» сообщении торговой сети Bravo.

В результате нападения один человек погиб и двое получили ранения. Генпрокуратура проводит расследование на месте происшествия, в связи с чем работа гипермаркета временно приостановлена. Среди сотрудников и покупателей пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Полицейские начали поиск подозреваемых, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

На месте происшествия работают криминалисты, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры.

Сообщение о пострадавших в результате вооруженного нападения поступило в городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи в 12:21 (11.21 мск). «Два человека, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в Сабунчинский медицинский центр. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек скончался на месте», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями.

Видео с камер наблюдения в гипемаркете, запечатлевших момент нападения, опубликовано в телеграм-канале "Девичья башня". На 36-секундной записи видно, как инкассатор вынимает деньги из платежного терминала, а подошедший мужчина стреляет в него, а также в человека, предположительно охранявшего инкассатора, и в еще одного человека. После этого стрелявший убегает, а предполагаемый его сообщник следует за ним, прихватив сумку с деньгами.

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