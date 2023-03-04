Смягчены ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

04 марта 2023, 14:35

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Снят запрет на выезд легковых машин и автобусов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, для большегрузов трасса по-прежнему закрыта, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 марта Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды была закрыта для большегрузов, а утром выезд по ней из Северной Осетии был запрещен полностью.

Движение легковых машин и автобусов на участке Владикавказ - Ларс разрешено с 12 мск в обоих направлениях, но проезд большегрузов запрещен, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Смягчение ограничений стало возможным в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отмечается в публикации на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 14.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию из Грузии, видны несколько легковых машин и микроавтобусов. На КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, видна очередь из большегрузных машин. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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