Грузовики на Военно-Грузинской дороге. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла".

04 марта 2023, 08:47

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за ухудшения погоды закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды была закрыта для большегрузов.

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – информировало ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс". Скриншот https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию из Грузии машин нет. Изображение с камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. На КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, также нет машин. Изображение с камеры на дороге также отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составляет +4 градуса, скорость ветра – до 5 метров в секунду. В ночь на 5 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Более 200 машин скопились в очереди на Керченскую переправу", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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