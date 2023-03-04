04 марта 2023, 08:47

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Из-за ухудшения погоды закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды была закрыта для большегрузов.

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – информировало ведомство сегодня в своем Telegram-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию из Грузии машин нет. Изображение с камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, отсутствует. На КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, также нет машин. Изображение с камеры на дороге также отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составляет +4 градуса, скорость ветра – до 5 метров в секунду. В ночь на 5 марта ожидается снег с дождем, температура воздуха понизится до +1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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