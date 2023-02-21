Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия о нападении в Черкесске

21 февраля 2023, 00:56

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Версия следствия о нападении на судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесии Казбека Салпагарова, замруководителя республиканского казначейства Мурата Эльканова и еще двух мужчин с целью хищения имущества вызвала сомнение пользователей соцсетей. По их мнению, после того, как нападавшие завладели имуществом, они должны были бы сбежать, но жестокое избиение продолжилось.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека избили 20 февраля в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства. Нападавшие объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении. Один из пострадавших получил не менее восьми ударов битой, следует из видеозаписи инцидента. По данным следствия. нападение было совершено с целью хищения имущества.

На видеозаписи инцидента, которую разместил Telegram-канал Baza, видно, как к нескольким идущим мужчинам подходит навстречу молодой мужчина и внезапно бьет одного из них. Пострадавший падает и больше не встает. Его спутники пытаются остановить нападение, но к ним подбегают еще три человека, вооруженные битами, и присоединяются к избиению. От одного из напавших мужчина, неподвижно лежащий на земле, получает восемь сильных ударов битой, после чего напавший несколько раз бьет его ногой в голову. В конце ролика видно, как нападавшие убегают, один из них произносит ругательство. "Кавказский узел" не публикует видео из-за содержащейся в нем нецензурной брани.

Пользователи соцсетей, комментируя опубликованное видео, усомнились в версии о нападении в Черкесске с целью хищения имущества. Они, в частности, обратили внимание, что в конце видео один из нападавших обозвал кого-то "гулящей женщиной".

"Еще и бить человека, который лежит без сознания. Озверение какое-то. В конце услышал слово [гулящая женщина]. Что там случилось?" - задается вопросом пользователь телеграм-канала "ЧП Черкесск" Маунтин.

"МВД пишет, что с целью хищения, а я что-то не верю. Жестоко", - отметил "Кавказ 8э".

"Если хищение. то подорвал барсетку и ноги. А тут наоборот, продолжают дальше атаковата, да еще с палками набегают. На заказняк больше похоже", - уверен пользователь "Мысленно с Вами".

"Мне показалось, что месть какая-то, а на странице МВД говорят, что с целью хищения", - высказал свое мнение "Кавказ 8э".

"Судя по жестокости и направленности действий, сомнительно, что мотивом было хищение имущества", - сомневается в версии следствия анонимный пользователь телеграм-канала "РИА Карачаево-Черкесия".

"Какое разбойное нападение? При разбойном нападении дубинками колени не ломают - так "учат" и "лечат", а когда головой об металлический столб бьют - это называется покушение на убийство", - уверен пользователь телеграм-канала "Ридовка" Sho.

"Здесь нет классического разбойного нападения, поскольку если следовать логике вещей, любой преступник (разбойник), завладев чужим имуществом, постарался бы быстрее покинуть место преступления. Однако из данного видео четко видно, что они вместо того, чтобы убежать, напротив, возвращаются и целенаправленно, то есть умышленно, наносят множественные удары по различным частям тела потерпевшего. Вывод - это месть", - высказал мнение пользователь под ником "79998".

Свои мнения высказали и пользователи Instagram*-паблика "Новости КЧР" (более 179 тысяч подписчиков). "Довели, наверно", - предполагает alima_001, не конкретизируя, кто и почему. "Вы тоже. когда вас доводят, собираете шайку-лейку и [...] с битами нападаете и избиваете человека?" - поинтересовался у нее ols.di.

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