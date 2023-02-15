15 февраля 2023, 05:28

Дело мэра Азова направлено на новое рассмотрение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ростовский областной суд отменил приговор мэру Азова Владимиру Ращупкину и направил его дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Ращупкин был задержан и заключен под стражу в мае 2020 года по подозрению в махинациях с земельным участком. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы условно, кроме того, ему на два года запрещено занимать должности «в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», однако в октябре 2022 года стало известно, что он продолжает работу на посту главы администрации.

По версии следствия, в 2018 году Ращупкин издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. После этого земля была разделена на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок. В горсуд Азова было направлено заявление о признании недействительными схемы расположения земельных участков и их передачу в частную собственность.

Ростовский областной суд отменил решение суда первой инстанции по делу главы администрации Азова Владимира Ращупкина "ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, а уголовное дело направила на новое судебное рассмотрение в Азовский городской суд в ином составе суда", пишет 14 февраля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ростовского областного суда.

Приговор был обжалован в апелляционном суде гособвинителем, представителями потерпевшего, осужденным с защитниками, информирует "Дон 24".

Напомним, Владимир Ращупкин возглавил администрацию Азова в январе 2016 года. До этого он работал заместителем главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, а ранее возглавлял городской МФЦ.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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