Мэр Азова продолжил работу вопреки судебному запрету

13 октября 2022, 11:58

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Глава администрации Азова Владимир Ращупкин заявил, что продолжает работу, несмотря на решение суда, запретившего ему занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор за передачу муниципальной земли в частную собственность чиновник назвал необоснованным и пообещал обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Ращупкин был задержан и заключен под стражу в мае 2020 года по подозрению в махинациях с земельным участком. Апелляционная инстанция постановила перевести Ращупкина под домашний арест, но 15 июля 2020 года суд освободил его под залог в 600 тысяч рублей.

По версии следствия, в 2018 году Ращупкин издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. После этого земля была разделена на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок. В горсуд Азова было направлено заявление о признании недействительными схемы расположения земельных участков и их передачу в частную собственность.

Владимир Ращупкин объявил, что продолжит работу в своей должности несмотря на решение суда, который признал его виновным в незаконной передаче частному лицу муниципальной земли, сообщает сегодня 161.ru.

Суд приговорил Ращупкина к 3,5 года лишения свободы условно. Также на два года ему запрещено занимать должности «в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», пишет издание.

В своем Telegram-канале Владимир Ращупкин сообщил поздно вечером 12 октября, что на нем "сейчас лежит ответственность за город". "И пока я исполняю обязанности главы администрации, я буду делать это в интересах азовчан", - написал он.

Чиновник подчеркнул, что не согласен с вынесенным ему 12 октября приговором. "Правосудия не состоялось. В процессе, много говорили о каких-то нарушениях, допущенных сотрудниками администрации, ДИЗО (департамент имущественно-земельных отношений. – Прим. "Кавказского узла") и другими лицами. Говорили о порядке подготовки и подписания постановлений администрации, которые разрабатывались должностными лицами и согласовывались всеми отраслевыми и профильными руководителями без возражений и замечаний и только после этого направлялись мне на подпись. Допрашивались свидетели, которых оказалось более 50 человек, и ни один из них не сказал, что я просил/поручал или каким-либо образом вообще интересовался вопросом предоставления спорного земельного участка. Кроме того, как было установлено, все административные процедуры по предоставлению земельного участка были выполнены в соответствии с регламентом администрации. […] С таким необоснованным приговором, где много ничем не доказанных выводов, я согласиться не могу. Поэтому этот незаконный судебный акт будет обжалован в вышестоящую судебную инстанцию", - написал Ращупкин.

Напомним, Владимир Ращупкин возглавил администрацию Азова в январе 2016 года. До этого он работал заместителем главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, а ранее возглавлял городской МФЦ.

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