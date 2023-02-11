Аналитики усмотрели руку Кремля в отказе Абхазии впустить сопредседателей Женевских дискуссий

11 февраля 2023, 14:24

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Отказ властей Абхазии принять сопредседателей Женевских дискуссий инициирован Россией и связан с недостаточной эффективностью этого формата международных дискуссий, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года в Женеве состоялся 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. Российская делегация отказалась обсуждать вопрос о возвращении беженцев в Абхазию, заявил по итогам дискуссий представитель МИД Грузии. Абхазский МИД обвинил грузинскую сторону в срыве согласования текста документа о международных гарантиях неприменения силы.

Посредником на переговорах между Грузией и Россией выступает Швейцария после того, как в 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года. Первый раунд Женевских дискуссий состоялся 15 октября 2008 года.

57-я встреча Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе была запланирована на 21-22 февраля, но 31 января было объявлено, что она переносится на апрель. Почему отменили переговоры, публично не сообщалось. После этого Абхазия заявила, что не впустит сопредседателей Женевских дискуссий, планировавших 8-9 февраля посетить Абхазию для официальных встреч, сообщило 1 февраля JAMnews.

Следующий раунд обсуждений, который должен был состояться в конце февраля 2023 года, перенесен на начало апреля 2023 года "из-за проблем со сроками". "Однако сопредседатели подтверждают свою готовность лично провести консультации со всеми участниками, как по процессу в целом, так и по предстоящей встрече в частности", - говорится в пресс-релизе, размещенном 31 января на сайте ОБСЕ.

Отказ впустить в Абхазию сопредседателей Женевских дискуссий объявлен по просьбе России, считает замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков. "При нынешних отношениях со странами Запада и их отношении к России было бы странно сохранять подобный формат", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что недопуск сопредседателей и объявление о переносе следующего раунда Женевских дискуссий прямо связаны между собой.

По мнению эксперта, формат Женевских дискуссий давно устарел. "Все это понимают, есть запрос на новый формат, но никто пока не понимает, каким он должен быть", - сказал Александр Скаков.

Запрет визита в Абхазию был совместной акцией России и Абхазии, указал и абхазский журналист Роин Агрба. "Но я думаю, что Женевские дискуссии во многом исчерпали себя, ведь права абхазов как участников на этой площадке были серьезно ущемлены, и она сама не давала выходы на какие-то еще площадки, и нужен какой-то новый формат", - сказал Агрба корресспонденту "Кавказского узла".

Женевские дискуссии были единственной международной площадкой, где присутствовала Абхазия, хоть и в роли наблюдателя, подчеркнул Агрба, назвав запрет на въезд «четким сигналом, что эта форма для Абхазии исчерпана».

Решение МИД Абхазии вызвано тем, что эти дискуссии не дают результата, считает политолог Нателла Акаба. "Они столько лет идут, но абсолютно не приносят результата. Поскольку европейцы и грузины заявляют, что это российско-грузинский конфликт, то абхазы и южные осетины не учитываются. Это была идея [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили – переформатировать конфликт в российско-грузинский и именовать Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями». Поэтому сейчас вопрос о смене этого формата уже достаточно актуален", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Акаба, перенос очередного заседания Женевских дискуссий логичен и тесно связан с отменой визита сопредседателей в Абхазию.

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