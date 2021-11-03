JAMnews: власти Абхазии завершили русификацию грузинских школ

03 ноября 2021, 12:35

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Дети из грузинских семей в Галском районе Абхазии вынуждены изучать предметы школьной программы на русском языке, власти Грузии осудили это как этническую дискриминацию, сообщается в материале JAMnews.

В школах Галского района Абхазии, 98% населения которого составляют этнические грузины, к этому учебному году завершился поэтапный перевод школ с грузинского на русский язык обучения. Русскоязычными стали все 18 школ Галского района. На изучение родного грузинского языка и грузинской литературы там отведено по 26 часов в неделю, на абхазский язык, который имеет статус государственного - 28 часов. Остальные дисциплины преподаются на русском языке, сообщается в репортаже Марианны Котовой и Саломе Парцвания "Запрещен ли грузинский язык в школах Абхазии", опубликованном сегодня изданием.

Часть учеников школ, которые стали теперь русскоязычными, вообще не знают русского языка, сложен для них и абхазский, указала учительница русского языка и литературы школы села Таглан Ирма Кварацхелия. Вместе с другим обязательным языком школьной программы, английским, и родным русским школьники изучают четыре языка. Это приводит к перегруженности программы, указала педагог. "Я даже удивляюсь, как они успевают успешно изучать четыре языка и все остальные предметы, когда они спят? Но большинство ребят все же испытывают большие трудности", — сообщила Ирма Кварацхелия.

При этом качество обучения очень низкое, констатировала одна из матерей галских школьников. "Это хорошо – знать много, но выучить их (языки. - Прим. "Кавказского узла") так, чтобы они потом помогли [в жизни], большинство не сможет, ведь для этого нужны хорошие учебники и регулярность занятий. Нужны репетиторы, а значит и деньги. Мизерное количество может себе это позволить, а остальные будут неучами, которые толком не знают ни одного языка", — посетовала местная жительница.

На низкий уровень преподавания русского языка указала и одиннадцатиклассница Элене. "Приходится читать одно и то же несколько раз, иногда запоминаю наизусть — даже не понимаю. Таких, как я, много", — говорит Элене. Дома школьница, как и ее одноклассники, разговаривает на грузинском и мегрельском языках. Она добавила, что некоторые учителя не знают русского и объясняют урок на грузинском, "но это нельзя афишировать".

Учителя просят не учеников не говорить по-грузински в школе, особенно на официальных мероприятиях, поскольку абхазские власти это не приветствуют. Грузинский язык не допускается даже на уровне информации о производителе на обороте тетрадок, привезенных из Грузии. "Грузинские надписи не допускаются. Например, на обратной стороне тетрадей написано “Иберия”. Нас заставляют замазывать эти надписи корректором, потому что наш школьный куратор делает учителям замечания. Учителям это, конечно, не нравится, но у них нет другого выхода", - рассказала Элене. Комиссии, которые занимаются такими проверками, приезжают в села Галского района не реже одного раза в месяц.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Абхазии, напротив, пытались ограничить приток этнических абхазов в русские школы. Министр просвещения Абхазии в августе 2020 года выпустил приказ, которым полностью запретил принимать в первые классы неабхазских школ детей абхазской национальности. Министерство объяснило это стремлением разгрузить переполненные русские школы. Однако премьер-министр Абхазии отменил этот указ вскоре после его появления, указав на неконституционность документа.

Школьная реформа вызвала резкую реакцию грузинских властей.

"Подобные противоправные действия являются продолжением политики этнической дискриминации и русификации, проводимой российским оккупационным режимом в течение многих лет, направленной на уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полную ассимиляцию населения", — заявила 14 сентября государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

В этом году в Галском районе школу закончили 233 ученика, 17 из них поступили в Абхазский государственный университет. Теоретически у абитуриентов из Галского района есть возможность поступить и в российские вузы - по лимиту, которые предоставляет для граждан Абхазии министерство образования России по линии представительства Россотрудничества. Но этому мешает проблема с документами. Тем, кто уже поступил в российский вуз, из-за отсутствия абхазского гражданства приходится прекращать учебу и возвращаться на родину.

Еще в 2014 году местным жителям перестали выдавать абхазские паспорта, а затем приостановили и выдачу вида на жительство, указала заведующая Галским районным отделением образования Екатерина Габелия. "У нас дети не могут получить не то что абхазские паспорта, но даже свидетельства о рождении. Если бы у выпускников были документы, то их гораздо больше поступало бы в абхазские и российские вузы", - пояснила она.

Кроме того, жители Галского района опасаются поступать в вузы Сухума из соображений безопасности. "К нам в Сухуме и западнее относятся не так, как к остальным жителям Абхазии. Сами ребята и их родители остерегаются искать перспектив там. Были случаи, когда с нашей молодежью в Сухуме поступали не очень хорошо", — рассказала учитель русского языка тагланской школы Ирма Кварацхелия.

В то же время, в грузинские вузы жителей Галского района принимают с любыми документами. Ну нужно даже сдавать экзамены - это решение правительства Грузии, принятое в 2019 году, распространяется на жителей и Абхазии, и Южной Осетии. Студенты оттуда получают максимальный денежные выплаты из бюджета Грузии - по 2250 лари (около 712 долларов), отмечается в публикации.