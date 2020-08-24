24 августа 2020, 13:58

Анкваб анонсировал отмену запрета на обучение абхазских детей в русских школах

Приказ министра просвещения и языковой политики о запрете поступления в первые классы детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан республики, заявил сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Одной из целей приказа была разгрузка переполненных русских школ в связи с новыми правилами работы в период распространения COVID-19, пояснила пресс-служба ведомства.

Приказ министра просвещения и науки Абхазии об обучении детей из абхазских семей только в абхазских школах будет отменен сегодня. 

Выпущенный министром просвещения и науки Абхазии 19 августа приказ нарушает конституционные права жителей Абхазии, сообщил сегодня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. По его словам, родители могут самостоятельно определять, в какой школе должны учиться их дети. "Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места, никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке", - приводит слова Анкваба агентство "Апсныпресс". 

Согласно приказу, набор абхазских детей в неабхазские школы должен быть приостановлен с 20 августа. Задачи этого решения - поднять статус и уровень абхазского языка и разгрузить русские школы в период распространения COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. "Согласно предписаниям главного санитарного врача, в классах количество учеников не должно превышать 20 человек. В городах переполнены особенно русские школы. Там, где в школах должно быть не больше 600 детей,  обучаются 1000-1200 детей. Поэтому мы хотим разгрузить школы", - приводит Sputnik Абхазия комментарий пресс-службы. 

"Кавказский узел" писал, что требования республиканского СЭС к школам в новом учебном году, в частности, о сокращении количества учеников в классах, усложняют подготовку к учебному году.

"Оставшееся время до начала учебного года нужно интенсивно подготавливать помещения, может быть, изыскивать дополнительные здания. Очень сложная задача переместить куда-то полкласса. На подготовку школ (с учетом требований СЭС) нужно намного больше времени, чем есть у нас сейчас", – отметила в комментарии "Кавказскому узлу" член совета директоров "Центра гуманитарных программ" Арда Инал-Ипа.

Все школы Абхазии готовятся к приему учеников. "Мы хотим начать учебный год 1 сентября, если ситуация будет благоприятной", - приводятся слова Инала Габлия в Facebook ведомства 21 августа.

По данным на 23 августа, в Абхазии зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 242, с начала пандемии умерли три человека с подтвержденным COVID-19. 

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузинские НПО призвали власти помочь Абхазии после вспышки COVID-19", "Минздрав Абхазии заявил о нехватке медперсонала на фоне вспышки COVID-19", "Туристы сочли курорты Абхазии безопаснее кубанских по коронавирусу".

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