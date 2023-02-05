Блогер Вели Шукюров арестован в Баку на 30 суток

05 февраля 2023, 15:30

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Суд в Баку отправил под арест на 30 суток фотоблогера Вели Шукюрова, признав его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам. Супруга блогера сочла обвинение безосновательным, а защита указала на нарушения его прав.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 февраля фотоблогер Вели Шукюров сообщил, что задержан силовиками. По его словам, утром того же дня его уже вызывали в полицию и расспрашивали "про какого-то силовика", но затем отпустили. Пресс-служба МВД подтвердила задержание блогера, но исключила какие-либо политические мотивы задержания.

Сегодня с утра супруга Вели Шукюрова Айтадж Алянур вместе с адвокатом Зибейдой Садыговой пытались выяснить судьбу фотоблогера и в итоге узнали, что он арестован, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Айтадж Алянур. "Нам ничего определенного не говорили в полиции. Около полудня [сегодня] нам сообщили, что Вели повезли в Ясамальский районный суд [Баку]. Когда мы приехали туда, нам сказали, что суд уже закончился. Наш адвокат в суде уже постфактум узнала, что Вели арестовали на 30 суток, признав виновным по статье 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение полиции) КоАП", - рассказала она.

По словам женщины, вчера, 4 февраля, около 9 часов утра ее мужу позвонили из МВД и попросили явиться в Бинагадинское райуправление полиции. "В полиции Вели находился около часа, потом его отпустили. Вели рассказал, что его расспрашивали об одном сотруднике полиции. Три года назад Вели передал этому сотруднику, с которым они были знакомы, номер одного автомобиля и просил узнать, кому он принадлежит. Так вот, у Вели спрашивали, почему он интересовался этим. Вели сказал, что он для личного интереса спрашивал и информацию о владельце машины нигде не распространял", - рассказала Алянур.

Днем 4 февраля к ним домой дважды приходили люди в штатском, сообщила она. "Сначала они пришли под предлогом того, что якобы интересуются, кто живет в соседней квартире. Потом пришли и спросили номер телефона Вели. Видимо, они знали, что его нет дома. А потом около 9 часов вечера, когда мы с ним возвращались домой и уже находились почти у нашего подъезда, к нам вновь подошли лица в штатском. Они попросили Вели отойти в сторону «по одному делу». А потом Вели посадили в машину. Я спросила, куда его везут. Мне ответили, что в 27-е отделение Ясамальской [районной] полиции. После этого Вели на связь не выходил", - сказала Айтадж Алянур.

На вопрос о возможных мотивах преследования фотоблогера и личности человека, автомобилем которого он интересовался, супруга Шукюрова затруднилась ответить. "Я даже не могу предположить, за что его арестовали. В совершение им «мелкого хулиганства» и «неподчинения полиции» я не верю. Вели совершенно спокойный человек… А обвинения в его адрес неправдоподобны. Как можно говорить о «неподчинении полиции», если он по первому же вызову поехал туда? А задержание было при мне, и тогда он тоже сразу последовал тому, что ему сказали", - сказала она, добавив, что на арест мужа будет подана апелляционная жалоба.

По словам женщины, они с Шукюровым познакомились четыре года назад. "Все это время он в основном занимался тревел-блогерством, выставлял интересные фото со своих путешествий в Instagram*. Во время карабахской войны 2020 года он поехал в зону конфликта, поскольку посчитал, что фотографы должны освещать такие важные события. Снятые им фото даже демонстрировали после войны на выставке в Музее истории Азербайджана. Но после войны он вернулся к далекой от политики творческой деятельности", - отметила Алянур.

В публикациях в Instagram*-аккаунте Вели Шукюрова размещены фоторепортажи из путешествий, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Для семьи арест Вели Шукюрова – "не столько материальный, сколько моральный удар", отметила Айтадж Алянур. "Мы не можем никак понять, как можно невиновного ни в чем, мирного доброжелательного человека вот так арестовать на месяц. Это потрясение и для 91-летнего дедушки Вели, у которого мой муж является единственным опекуном", - сказала Алянур, отметив, что детей у семьи нет, а сама она работает.

Адвокат Зибейда Садыгова считает, что права ее подзащитного были нарушены. "Я еще не ознакомилась с материалами дела. Но то, что Шукюрову после задержания не позволили связаться с близкими и сообщить о предъявленных ему обвинениях, является нарушением его прав и закона. Более того, лишив его связаться с кем-либо, ему не позволили и пригласить адвоката по выбору. От семьи скрыли и время проведения судебного процесса. Фактически суд был закрытым, что также является нарушением закона. Конечно, мы подадим апелляционную жалобу на арест", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Фотоблогер арестован по необоснованным обвинениям, предположил исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров. "Статьи 510 и 535.1 КоАП - традиционные обвинения, по которым в Азербайджане «наказывают» тех, кто критикует режим или потенциально может создавать проблемы для его представителей. По имеющейся у нас информации, Шукюрова преследуют за то, что он поинтересовался чьим-то автомобилем, несмотря на то, что эту информацию он не предавал огласке. Вероятно, таким способом журналистам, блогерам подают месседж, чтобы они и не думали интересоваться роскошью власть имущих, не занимались расследованиями", - поделился мнением Сафаров с корреспондентом «Кавказского узла».

Представители МВД в связи с выходным днем сегодня оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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