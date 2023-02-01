ЕСПЧ назначил компенсации Свидетелям Иеговы* из двух регионов юга России за срыв собраний

01 февраля 2023, 17:11

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Европейский суд по правам человека признал нарушением права на свободу религии срыв силовиками собраний "Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии и Ростовской области и назначил заявителям компенсации в 7500 евро.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения — исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Европейский суд по правам человека назначил компенсации Свидетелям Иеговы* за сорванные полицией собрания верующих в 19 городах России, в том числе в Волгодонске (Ростовская область) и в Прохладном (Кабардино-Балкария), сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Европейский суд по правам человека объединил семь жалоб Свидетелей Иеговы* из разных регионов России. Среди заявителей указаны Александр Ахматов из Прохладного и Вячеслав Тумаков из Волгодонска, которые пожаловались на срыв собраний в 2010 году, в связи с тем, что встречи проводились без предварительного уведомления. "Дела касаются срыва религиозных собраний Свидетелей Иеговы*. Заявители являются Свидетелями Иеговы*, которые организовывали или участвовали в религиозных собраниях, проводимых в помещениях – зданиях или земельных участках, – которыми они владели или арендовали специально для этой цели, либо от своего имени, либо от имени Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Во всех случаях религиозные собрания были сорваны милицией. "В некоторых случаях милиция срывала религиозные собрания на том основании, что собрания проводились без предварительного уведомления. Милиция приказывала прекратить митинги или оставалась в помещении для фото- и видеосъемки событий, проверяла документы и допрашивала организаторов и участников. <...> В других случаях полиция срывала религиозные собрания с целью обыска помещений, где они проводились", - указано в решении от 31 января

Все заявители жаловались в национальные суды на недостаточность оснований для проведения обысков, однако суды не удовлетворили их иски. ЕСПЧ усмотрел нарушение нарушение статьи 9 Европейской конвенции о правах человека о праве на свободу мысли, совести религии и назначил компенсации в размере от 500 до 7500 евро, Тумакову и Ахматову назначены выплаты в 7500 евро, следует из решения, которое перевел "Кавказский узел".

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря 2021 года стало известно, что прокуратура обратилась с иском в Прохладненский райсуд, требуя признать недействительным договор пожертвования, заключенный между религиозными организациями Свидетелей Иеговы* в Майском и в Швеции. Прокуратура попросила обратить в собственность Российской Федерации здания в Прохладном, в которых проходили собрания Свидетелей Иеговы*. 1 апреля 2022 года прокуратура Кабардино-Балкарии отчиталась, что Прохладненский суд передал в собственность Российской Федерации здания, пожертвованные Свидетелями Иеговы* в Майском религиозной организации в Швеции.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесено Минюстом России в список иностранных агентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.