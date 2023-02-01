Осетинский театр убрал из репертуара спектакль под давлением муфтията

01 февраля 2023, 09:41

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Комедийный спектакль "Свадьба Цола" убран из репертуара Северо-Осетинского академического театра после претензий муфтията, усмотревшего в диалоге героев пьесы насмешку над религией.

Руководство Северо-Осетинского государственного академического театра решило убрать из репертуара комедийный спектакль «Свадьба Цола», поставленный по мотивам пьесы Георгия Чеджемова, из-за претензий представителей Духовного управления мусульман Северной Осетии (ДУМСО), которым не понравилось упоминание в пьесе пророка Мухаммада, сообщает на своем сайте "КрыльяTV".

Свое возмущение члены ДУМСО выразили на заседании совета 31 января, куда были приглашены художественный руководитель театра Гиви Валиев и врио директора Чермен Дудаев.

Речь шла о фрагменте спектакля, снятом на телефон. В нем показано, как главный герой Цола, притворившись турецким купцом, заставляет другого персонажа принять ислам и берет с него обещание "не мучить бедный народ", при этом упоминается пророк, пишет издание.

"Я настолько возмущен вот этим делом... Это была просто безответственность, непонимание нашей религии", - сказал на заседании совета муфтий республики Хаджимурат Гацалов. При этом он признался, что не видел отрывка постановки, но знает о ней со слов единоверцев и резко осуждает, говорится в публикации.

Гиви Валиев и Чермен Дудаев пояснили муфтияту, что у театра не было цели оскорбить чьи-либо чувства, а спектакль имел успех у зрителей и никогда не вызывал подобной реакции. Весь диалог героев полностью соответствует пьесе автора Георгия Чеджемова, поставленной впервые в 1981 году, подчеркнули они.

Тем не менее Гиви Валиев заявил, что спектакль будет снят из репертуара. "Раз так все вышло, у нас есть предложение. Мы эту пьесу снимаем из репертуара и этот спектакль в Осетинском театре больше идти не будет. Эта пьеса настолько известна в Осетии, настолько ее любят и ходят на нее, что если вынесем это на всеобщее обозрение, то пойдет другая волна уже", - приводит его слова издание.

Хаджимурат Гацалов возразил, что зрителям надо объяснить причину такого решения. "Какая бы волна ни была, если нарушаются исламские принципы. Мне какая разница, какая волна поднимется, мне никакая волна не страшна. Мне со всей республики звонят. Вы даже не представляете, что сейчас происходит. И зачем весь спектакль снимать? Не надо снимать, уберите эти вещи оттуда", сказал муфтий, после чего посмотрел спорный фрагмент спектакля.

В показанном отрывке видно "шутливое и насмешливое отношение к пророку", пояснил Гацалов. "Для такой комедии, это наверно смешной момент, но не над всем можно смеяться. Он там пророка вспоминает, смеется, это все в шутливой форме. Это сильнейшее оскорбление", - сказал он.

Искусство, по его мнению, может и должно быть цензурированным. "Почему не должна вмешиваться в искусство религия и другие? Религия — это жизнь народа", - цитирует муфтия издание.

Премьера спектакля "Свадьба Цола" в Северо-Осетинском государственном академическом театре состоялась в феврале 2022 года. Спектакль, по словам Гиви Валиева, стал "ремейком с продолжением" пьесы Георгия Чеджемова, сообщила 21 февраля 2022 года на своем сайте ГТРК «Алания». "Культовый спектакль «Цола» с успехом идет на сцене Осетинского театра уже более 30 лет. И с тех пор аншлаг и несмолкающие овации под занавес каждого показа", - говорится в публикации.

По состоянию на 09.30 мск, академический театр не объявил на своем сайте и в телеграм-канале о снятии "Свадьбы Цола" из репертуара. При этом на странице "Репертуар" на сайте театра этого спектакля, по состоянию на 09.30 мск, нет. В разделе "Афиша" на сайте театра указано, что спектакль "Свадьба Цола" в последний раз был показан 13 января, на него было продано 238 билетов.

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