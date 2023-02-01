Дольщики на акции в Батуми потребовали достроить их дом

01 февраля 2023, 03:09

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Квартиры в доме на улице Чавчавадзе в Батуми были куплены еще в 2012-2013 годах, но строительство так и не было завершено, заявили участники акции протеста, которые потребовали от властей обратить внимание на проблему и достроить дом. Мэрия Батуми не обратила внимания на протестующих.

31 января около мэрии Батуми прошла акция граждан, пострадавших от действий недобросовестного застройщика. Протестующие заявили, что пострадали от действий строительной компании, которая обещала построить два дома на улице Чавчавадзе, 13.

«Мы заплатили деньги, а дом не был построен. Мы требуем встречи с мэром Батуми», - сказала журналистам "Батумелеби" участница акции Нана Беридзе.

Участники акции рассказали, что, несмотря на обещания, строительство одного из домов так и не было завершено, а связаться с застройщиком невозможно. «Я лично заплатила 35 тысяч долларов в 2012 году, купила квартиру площадью 87 квадратных метров. Построено одно здание - шесть этажей, другое в 12 этажей не построено. Я пробовала несколько раз, но больше не могу связаться с владельцем. Нам должны были сдать квартиру в 2013 году», - рассказывает нам Нана Беридзе.

Протестующей Рамаз Зоидзе рассказал журналистам, что выиграл судебный иск около трех лет назад, но квартиру ему так не выдали, как не вернули и деньги.

Протестующие считают, что на ситуацию должны обратить внимание местные власти. Они отметили, что несколько раз обращались к прокуратуру, но безрезультатно. На этот раз из мэрии Батуми никто на встречу с протестующим не вышел.

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