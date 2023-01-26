Поиски стрелка из Махачкалы остаются безрезультатными вторые сутки

26 января 2023, 23:13

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Перестрелка днем 25 января в Махачкале произошла в людном месте, рассказали очевидцы. Врачи назвали стабильным состояние раненого. Дело о покушении на убийство взял на контроль глава Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", днем 25 января в результате конфликта со стрельбой из дробовика в Махачкале один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями, еще один пострадавший получил перелом челюсти. Полиция объявила план "Перехват" для поимки стрелка, ранее не судимого жителя Гумбетовского района. Мужчина, получивший в ходе стрельбы в Махачкале ранения в грудь и голову, помещен в реанимацию республиканского травматологического центра в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана.

Сегодня состояние доставленного в республиканский травматологический центр раненного при стрельбе в Махачкале стабилизировалось.Он получил непроникающие огнестрельные ранения, жизненно важные органы задеты не были. Мужчина прооперирован, состояние его стабильное, угрозы жизни нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Инцидент произошел в центре города, возле дома №18 по проспекту Расула Гамзатова. Это многоэтажный жилой дом, на первом этаже располагаются ресторан "Веранда", банк, коммерческие помещения. Недалеко от места происшествия располагается Следственный комитет Дагестана. Это центральная улица Махачкалы, ведущая к городской площади, многолюдное место, где бывает много прохожих, передает корреспондент "Кавказского узла".

Работница одного из расположенных рядом магазинов рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что услышав на улице крики, вышла на порог, и увидела толпу молодых людей и человека с ружьем."Выстрелов я не слышала, они кричали, я испугалась и закрылась в магазине", - рассказала она.

Другая женщина сообщила, что шла в аптеку, когда увидела мужчину с ружьем. "Подходя к дому №18, увидела у обочины дороги спорящих людей. Потом один с ружьем побежал кого-то догонять. Я сразу развернулась и ушла в другую сторону", -сообщила она.

По состоянию на 22.50 мск 26 января на сайте МВД и Следкома Дагестана нет информации о задержании стрелявшего мужчины.

Инцидент взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю Следственного управления по Дагестану "представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего", указано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что стрелявшим является уроженец села Ингиши Гумбетовского района, ранее не судимый Мурад Абдулкадыров.

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