Силовики сорвали акцию медработников в Тбилиси

22 января 2023, 16:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники полиции сегодня не позволили врачам и водителям скорой помощи продолжить акцию протеста в здании Центра экстренных и неотложных служб, сославшись на указание руководства учреждения. Представители профсоюза сочли запрет безосновательным.

Как писал "Кавказский узел", 18 января врачи и водители машин скорой помощи продолжили акцию протеста и остались ночевать в здании Центра экстренных и неотложных служб. Участники акции заявили, что протест будет бессрочным и не прекратится до тех пор, пока им не повысят зарплаты.

17 января около 300 работников скорой помощи, недовольных отказом властей повысить им заработную плату, провели акцию протеста в Тбилиси. Они потребовали повышения зарплаты на 100%, но согласились снизить запрос, если власть пойдет на переговоры.

Сегодня врачам скорой помощи и водителям, которые с 17 января проводят акции протеста в здании Центра экстренных и неотложных служб, не позволили войти в здание. Сначала их не пустила служба безопасности, а потом полицейские подтвердили, что без разрешения протестующим нельзя входить в здание по указанию администрации Центра, говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице главы профсоюза медработников Ираклия Амиранашвили в Facebook*.

"Руководство Центра нарушает статью 21 Конституции Грузии, согласно которой каждому гарантируется право собраться публично и без предварительного разрешения. В той же статье Конституции говорится, что ограничения на использование права на собрание предусмотрены законом "О собраниях и демонстрациях". Согласно статье 2 закона, каждый имеет право собираться на публике без предварительного разрешения и без оружия, как под крышей, так и на улице", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Этот же закон запрещает проводить собрания или демонстрации около зданий силовых структур, воинских частей, вокзалов, аэропортов или порта, но протестующие и представители профсоюза не нарушают эти запреты, поскольку административное здание Центра "не является зданием ни одного из вышеупомянутых органов", отмечается в сообщении. "Протестующие не блокируют въезд и не мешают деятельности центра", - подчеркнули авторы публикации, предположив, что руководство центра приняло "незаконное решение".

С 17 января работники скорой помощи проводили ночи в штаб-квартире Центра экстренных и неотложных служб, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ираклий Амиранашвили.

"Руководство периодически вызывает полицию. Полиция приезжала, но не делала нам никаких замечаний, так как мы соблюдали порядок. Сегодня мы вышли [из здания] на какое-то время, но назад нас не пустили", - сказал он, добавив, что медработники не собираются прекращать акцию протеста.

На месте находится также председатель профсоюза автомобильной промышленности Лаврентий Алания. Он сообщил корреспонденту Кавказского узла, что поддержит коллег из профсоюза медработников.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.