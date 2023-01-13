Протестующие из-за отсутствия электричества перекрыли трассу под Махачкалой

13 января 2023, 00:05

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В поселке Караман-2 близ Махачкалы нет света четвертые сутки, заявили местные жители, которые перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электроэнергии. "Дагэнерго" отчиталось о ремонтных работах, а чиновники призвали протестующих разойтись, пообещав скорое восстановление электроснабжения.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2021 года жители поселка Караман-2, территориально расположенного в Кумторкалинском районе Дагестана, провели акцию протеста, в ходе которой пожаловались на регулярные отключения света. Длительное отсутствие света в дачном поселке под Махачкалой, вызвавшее протесты, произошло из-за поломки на трансформаторной подстанции, а сети в регионе перегружены, сообщили в «Дагэнерго». Отключения света в поселке Караман-2 происходят, несмотря на регулярную оплату, посетовали тогда местные жители.

В некоторых населенных пунктах Дагестана света нет уже второй день, ситуация усугубляется низким давлением газа и проблемами с отоплением, рассказали 12 января местные жители. Без света остаются около 80 тысяч жителей республики, на устранение аварий направлены дополнительные ремонтные бригады, отчиталось министерство энергетики Дагестана.

В пригороде Махачкалы Караман-2 местные жители вечером 12 января перекрыли федеральную трассу. На видео, опубликованном в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?", видны десятки людей, слышны возмущенные возгласы. В темноте виден свет фар стоящих автомобилей и проблесковые маячки.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал "Спросите у Расула". На видеозаписи видны стоящие автомобили с включенными фарами. Голос мужчины за кадром говорит, что света нету четвертые сутки.

На трассе выстроилась большая пробка из автомобилей, следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Черновика".

По информации филиала "Дагэнерго", проблемы с энергоснабжением микрорайона Караман-2 связаны с технологическим нарушением на высоковольтной линии и энергооборудования . "В настоящее время причина отключения энергетиками установлена, ведутся ремонтные работы. На место выехали врио министра энергетики и тарифов Дагестана Марат Шихалиев, главы Новолакского и Кумторкалинского районов", - процитировало сообщение энергетиков РГВК "Дагестан" вечером 12 января.

Видео беседы главы Новолакского района с жителями, перекрывшими трассу опубликовал поздно вечером 12 января Telegram-канал "Что там у дагестанцев?". Чиновник на видеозаписи объяснил, что энергетики работают "без ужина" и призвал собравшихся разойтись. Один из местных жителей поинтересовался, почему проблему нельзя было решить до этого. "Мы какой год здесь мучаемся", - сказал он. Глава района пообещал, что в ближайшее время будут подключены ряд домов. "Давай разойдемся, мы просто время теряем", - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что жители садоводческого поселка Караман-2, территориально расположенного в Кумторкалинском районе Дагестана, неоднократно жаловались на регулярные проблемы с подачей воды летом. Караман-2 как садоводческое товарищество не имеет статуса муниципального образования, и у его администрации нет "каких-либо серьезных полномочий", а администрация Кумторкалинского района не может решить проблемы жителей, так как товарищество находится на балансе правительства республики, рассказал представитель администрации СНТ.

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