Энергетики списали перебои со светом в Карамане-2 на перегруженность сетей

29 ноября 2021, 20:35

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Длительное отсутствие света в дачном поселке под Махачкалой, вызвавшее протесты, произошло из-за поломки на трансформаторной подстанции, а сети в регионе перегружены, сообщили в «Дагэнерго». Отключения света в поселке Караман-2 происходят несмотря на регулярную оплату, посетовали местные жители.

Как писал «Кавказский узел», 28 ноября жители поселка Караман-2, территориально расположенного в Кумторкалинском районе Дагестана, провели акцию протеста, в ходе которой пожаловались на регулярные отключения света.

Жители садоводческого поселка Караман-2, территориально расположенного в Кумторкалинском районе Дагестана, неоднократно жаловались на регулярные проблемы с подачей воды летом. Караман-2 как садоводческое товарищество не имеет статуса муниципального образования, и у его администрации нет "каких-либо серьезных полномочий", а администрация Кумторкалинского района не может решить проблемы жителей, так как товарищество находится на балансе правительства республики, рассказал в июне представитель администрации СНТ.

Отключения света происходят несмотря на законность подключения и регулярную оплату

Проблемы с энергоснабжением в дачном поселке Караман-2 были всегда, но в последнее время отключения света стали регулярными, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Ахмеднаби.

«Периодические отключения света были и в прошлом году, и до этого. Но в этом году практически каждую ночь на несколько часов нас оставляют без электричества. Говорят, что сети перегружены, якобы где-то есть майнинговые фермы по добыче биткоинов», - отметил он.

27 ноября света не было почти весь день, и люди на следующий день вышли к трассе на акцию протеста, пояснил мужчина. «Мы устали уже от этого. Хотели перекрыть трассу. Приехали сотрудники полиции. Снимать все, что происходило там, не давали, говорили: «Не снимай, не снимай!» Кто-то из сотрудников грозился составить на собравшихся протокол, но ему люди ответили, что лучше протокол, чем сидеть и мерзнуть дома. В итоге все прошло мирно», - отметил он.

К собравшимся на акцию 28 ноября, по словам Ахмеднаби, приехал и представитель компании «Россети». «Он стал объяснять, что не все трансформаторы находятся на их балансе, говорил о перегрузках на линии. Но, я так понял, к какому-то единому мнению так и не пришли - отключения могут продолжаться до весны», - сообщил мужчина.

Он пояснил, почему люди возмущены частыми отключениями света. «Многие дети болеют из-за того, что нет тепла. У меня дочка уже четвертый день из-за кашля в школу пойти не может. И такое происходит в разгар пандемии», - отметил Ахмеднаби.

Отключения света продолжились и после этой акции, в ночь на 29 ноября электричества не было около часа, добавил он. «Мы ежемесячно оплачиваем до копейки счета за электроэнергию. Счетчики стоят даже на трансформаторах, никто не ворует электричество. Все подключались к сетям законно, с разрешением. Если бы было незаконное [подключение], то они бы [энергетики ] просто-напросто отрезали провода», - заявил Ахмеднаби.

Он добавил, что в поселок Караман-2 идут две линии электропередачи, и их обесточивание происходит в разное время. «У одних свет есть, у других – нет. А через некоторое время все наоборот. Иногда могут и днем отключить, но в основном - под вечер или ночью», - рассказал мужчина.

По его словам, земельные участки в Караман-2 выдавались как садоводческие. «Люди начали строить дома, но оформить их не могут. Но если так, то зачем нужно было позволять строиться там. Каждому, кто покупает здесь участок, обещают, что вопрос скоро решится, все будет, но пока все так и остается без изменений», - возмутился Ахмеднаби.

Караман-2 располагается в местности Караман (Черные Камни), которая относится к Кумторкалинскому району Дагестана. Располагается к северу от центра Махачкалы, на побережье Каспийского моря, возле устья реки Сулак. Находится в подчинении администрации города Махачкалы. В этой местности нередко возникают конфликты, связанные с земельными вопросами. На землю в Карамане претендуют жители лакских сел Кумторкалинского района, а также жители кумыкских селений Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Последние, ссылаясь на исторические документы, утверждают, что эти земли принадлежат им, и просят признать их репрессированным народом, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

В последнее время отключения стали немного реже, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» другой житель поселка Махач.

«Свет отключают регулярно, иногда на несколько часов. Но в данное время реже. Не так давно стабильно каждый день на пару часов выключался», - отметил он.

Караман-2 остается без света не из-за аварий на линии, а вследствие веерных отключений электроэнергии, считает сотрудник местной администрации СНТ.

«У нас постоянные перебои со светом. Люди мне звонят, я начинаю прозванивать аварийные службы. Они отвечают, что ничего не могут поделать, есть команда «сверху» отключать по часу всех, начиная от Новостроя и до Сулака. А эти отключения могут длиться не час, а три или четыре», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель администрации.

Садовые участки Караман-2, согласно сервису «Яндекс-карты», расположены на территории площадью примерно пять квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района Дагестана вдоль Федерального шоссе, относящегося к Махачкале, примерно в пяти километрах от центра столицы Дагестана.

В настоящее время в поселке проживает порядка 10 тысяч человек, нагрузка в сетях увеличивается, отметил он. «Население постоянно увеличивается. Конечно, сети не выдерживают. Если, условно, один трансформатор рассчитан на 100 хозяйств, то к нему подключаются сейчас 120-150. Это и создает перегрузку. К тому же не все трансформаторы находятся на балансе энергетиков. Есть и такие, что в частной собственности. Чтобы проблем не было, их надо передать городу, а затем - энергетикам на обслуживание. Над этим работа ведется», - пояснил представитель администрации.

Вчера, 28 ноября, к собравшимся местным жителям приезжал сотрудник энергокомпании, который обещал организовать встречу с генеральным директором, добавил он. «Руководитель примет пятерых человек, и мы обсудим, как выйти из данного положения», - рассказал сотрудник администрации.

Он также отметил, что местные жители могут подключаться к сетям только при наличии согласования и разрешении энергетиков.

В «Дагэнерго» сообщили о перегрузке сетей

Продолжительное отсутствие света, которое длилось более суток, в поселке Караман-2 связано с поломкой на потребительской комплексной трансформаторной подстанции, не состоящей на балансе филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе энергокомпании.

«Представитель энергокомпании выехал на место, встретился с жителями поселка и объяснил сложившуюся ситуацию. В указанный промежуток времени на энергооборудовании, принадлежащем филиалу «Дагэнерго», аварийных отключений не было», - отметил представитель филиала.

В компании также добавили, что на прошедшей неделе через средства массовой информации до населения была доведена информация о том, что из-за перегруза энергооборудования филиала «Дагэнерго» могут испытывать временные трудности с энергоснабжением частично потребители Новолакского района (Новокули), Кумторкалинского района и частично Махачкалы (приморская зона столицы, поселки Кривая Балка, Сулак, Караман, Шамхал).

«Проведение работ согласовано с местными администрациями. Энергетики призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения», - сказал представитель компании.

Ресурсоснабжающая компания обязана предоставлять услугу надлежащего качества

Раз потребителям начисляется плата за коммунальную услугу, то ресурсоснабжающая организация должна предоставлять услугу надлежащего качества, прокомментировал ситуацию корреспонденту «Кавказского узла» руководитель проекта «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«Надлежащее качество при электроснабжении – это напряжение 230 Вольт, плюс-минус 10 процентов, и его бесперебойная подача. За это должна отвечать энергоснабжающая компания. Она должна, в случае необходимости, увеличивать мощности, менять сети, устанавливать трансформаторы. И, даже если есть бесхозные сети или трансформаторы, установленные за счет местных жителей, энергокомпания должна их обслуживать. К тому же есть законные механизмы, как их перевести на свой баланс», - отметил Увайсов.

В случае отсутствия напряжения или перебоев света меры реагирования должны предпринимать контролирующие органы, указал он. «За надлежащей работой ресурсоснабжающих организаций должна следить Госжилинспекция и, в случае необходимости, предпринимать меры реагирования. Она может и должна массово и безостановочно штрафовать, однако по факту мы видим, что зачастую контролирующий орган эту работу саботирует и не занимается проблемой должным образом», - добавил Зияутдин Увайсов.